La covid complica la emancipación en Aragón: solo dos de cada diez jóvenes pueden vivir fuera del hogar familiar

"Y de nuevo tuve que volver a casa de mis padres". Esta es la historia de Sandra, una turolense de 25 años, que terminó su grado de Turismo con 23 y que tras las prácticas tuvo que "volver a casa". "No tuve la suerte de que me contratasen en ese momento, pero después de un año buscando, encontré el trabajo perfecto en febrero. Pero llegó la pandemia y, de nuevo, tuve que volver con mis padres porque me he vuelto a quedar sin empleo".

"Hay miles de historias de jóvenes que, justo cuando empezaban a recuperarse de la anterior crisis, o cuando empezaban su incorporación al mercado de trabajo, han visto paradas sus vidas por la covid-19", asegura Adrià Junyent, responsable del área Socioeconómica y Comunicación del Consejo de la Juventud de España. Y es que la historia de Sandra es la de muchos aragoneses, que han visto truncados sus planes por la Covid-19, tal y como se ve reflejado en el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, "el primer informe en el que se puede percibir el impacto de la crisis sanitaria en una juventud que ya, antes, tenía una situación precaria, en cuanto a empleo y acceso a la vivienda".

Concretamente, "la caída de la tasa de emancipación residencial en el segundo trimestre de 2020 (es decir, de abril a junio) fue más intensa en Aragón que en la mayor parte de las comunidades autónomas", se detalla en el informe. Y es que solo un 18% de los aragoneses de entre 16 y 29 años vive fuera del hogar familiar; cuando en 2019 lo hacía un 21,1%. Se trata del peor resultado desde 2006, primer año en que se comenzó a medir la tasa de emancipación por comunidades.

Eso sí, a pesar de que la caída ha resultado de mayor calado en la Comunidad aragonesa, la tasa de emancipación en Aragón se encuentra todavía por encima de la media española, que es del 17,3%, mientras que en 2019 era del 18,7%. Un dato que resulta el peor desde 2001.

"Los datos de emancipación ya eran alarmantes antes de marzo de 2020", anota el responsable del área Socioeconómica y Comunicación del Consejo de la Juventud de España. "El dato de emancipación del segundo semestre de 2019 ya era el peor desde 2002. Es por ello por lo que es urgente regular un mercado de la vivienda que, pese a la crisis, no ha reducido su precio". Y es que mientras que, como indica el mismo, "el mercado de trabajo sufrió durante el 2020 muchas alteraciones de calado, el mercado de la vivienda se mantuvo bastante estable". Por lo que, no es de extrañar que "si el mercado de la vivienda no se ha vuelto más accesible pero la capacidad de acceso de la población joven ha empeorado, la posibilidad de acceder a una vivienda libre durante el primer semestre de 2020 continuó fuera del alcance de la mayoría de las personas jóvenes".

A pesar de que, como se explica en el informe, "la probabilidad de que una persona joven se encontrase en situación de desempleo resultaba más baja en Aragón que en el resto de las comunidades autónomas". Concretamente, la región aragonesa cuenta con una tasa de paro entre la población joven del 25,7% frente al 30% de la media estatal. "Sin embargo, el grupo de personas jóvenes que en el segundo trimestre de 2020 se encontraba en paro con experiencia laboral previa experimentó un fuerte aumento en Aragón, pasando del 56% en el segundo trimestre de 2019 al 80,7% en 2020, evidenciando así la destrucción de empleo juvenil durante el confinamiento".

Pese a ello, el Observatorio de Emancipación asegura que "en las condiciones laborales de la población joven en Aragón se observan menores niveles de parcialidad, subocupación y temporalidad que en el resto del país". Por ello, no resulta sorprendente que el coste económico de acceso de compra y alquiler de una vivienda para una persona asalariada en la Comunidad aragonesa sea de los menos costosos del país, aunque, en ambos casos, implique tener que reservar más del 30% del salario solo para pagar la vivienda. Exactamente, los jóvenes aragoneses, según el informe, destinan alrededor del 45% del salario en el caso de optar por la compra y el 68% si se deciden por el alquiler.