Varias protectoras de Zaragoza piden ayuda para alimentar a sus animales con una recogida que amadrina Sheila Herrero

La patinadora aragonesa Sheila Herrero además de haber sido15 veces campeona del mundo se declara una "enamorada de los animales". Colabora activamente con varias asociaciones y le preocupan especialmente los denominados perros potencialmente peligrosos (PPP), de los que ha adoptado varios en los últimos años. Este mes se convierte en la madrina de un proyecto solidario, la Gran Recogida de Alimentos para Protectoras de Zaragoza que organizan del 14 al 20 de diciembre Tu Perro es Bienvenido y Okzaragoza. Recientemente cuatro universitaros pusieron en marcha otra iniciativa similar para ayudar a un centro ante la falta de recursos.

"Llevamos un año muy duro todo el mundo, pero las protectoras también porque los animales necesitan comer", explica la deportista de patinaje de velocidad. Desde el confinamiento por la pandemia de covid ha aumentado el número de animales abandonados y a los centros les resulta más difícil recaudar fondos por las restricciones sanitarias para frenar el virus.

Abandonos y crisis económica

Los organizadores explican que durante el periodo de alarma se produjeron "cientos de abandonos, se han perdido en estos meses muchas adopciones por los confinamientos totales o perimetrales y han muerto animales por no poder ir a alimentarlos". Explican que muchos voluntarios no han podido ir a pasear a los animales o a alimentar las colonias de gatos y "algunas personas que colaboraban económicamente han dejado de hacerlo por no poder asumir ese gasto y en muchos casos, las familias han postergado los planes de adopción".

"Para dar una acogida o adopción hacemos una visita al domicilio e intentamos conocer a la familia y eso hizo que se estancara la actividad de adopción", apunta Yolanda Portella, desde la protectora Adala, una de las nueve que se han apuntado hasta ahora, pero el plazo está abierto hasta el inicio de la recogida. En Zaragoza habría unos 20 centros registrados oficialmente.

Al problema del aumento de animales, por las menores adopciones y la subida de los abandonos, suma las restricciones para llevar a cabo eventos con los que se financian como mesas informativas, tapeos solidarios... "Con las restricciones de movilidad tuvimos que suspenderlos" y reconoce que ahora "es complicado" obtener recursos económicos. Con ellos los centros cubrían parte de la alimentación, gastos veterinarios, alquileres y gestión de los animales.

"Se nota que la gente a la hora de adoptar, como lleva un compromiso de largo tiempo y tener un animal es un coste, se lo piensa"

Ahora la demanda de adopciones se ha reactivado, pero son más personas las que prefieren un perro en acogida porque en esos casos la protectora corre con los gastos. "Se nota que la gente a la hora de adoptar, como lleva un compromiso de largo tiempo y tener un animal es un coste, se lo piensa".

Entrega de animales "por aburrimiento"

A la protectora llegan más animales, lo que incrementa los gastos. "Además de perros y gatos, últimamente también tenemos bastantes animales como hámster, conejos y tortugas que nos llegan por llamadas de particulares que no pueden hacerse cargo". Entre las razones, apunta al "aburrimiento" como la principal, y no querer seguir con la responsabilidad que supone su cuidado, o porque se cambian de casa a otra más pequeña o compartida, pone como ejemplos. Pese a ello, el hecho de que llamen para entregarlos reconoce que significa que hay "un poco más de concienciación".

"Además de perros y gatos, también tenemos bastantes hámster, conejos y tortugas que nos llegan por llamadas de particulares que no pueden hacerse cargo"

Los costes para el centro son mayores si el animal llega enfermo o con problemas de conducta, que suelen ser también casos frecuentes. Entre estos últimos se encuentran lso perros de razas consideradas potencialmente peligrosa. Sheila Herrero es una defensora de estos animales. "Si los educas bien no hay ningún problema", afirma, tras tener en adopción durante 15 años un 'american stafford', que murió hace dos. Ahora tiene otra de año y medio, Sacha. Confiesa que le han gustado los animales desde pequeña, pero sus padres no le dejaban tener ni perros ni gatos "porque viajábamos mucho por mis competiciones".

Recogida física, 'online' y a domicilio

Todos los alimentos recogidos durante la semana que dura la recogida se distribuirán equitativamente entre las protectoras que lo hayan solicitado, apuntan desde la organización. Se puede hacer donación de alimentos secos (pienso), húmedos (latas) o snacks para gatos, perros, conejos, hámsters y tortugas.

Hay tres vías para entregar el alimento: en uno de los puntos de recogida (Okzaragoza; Superguau; Pet&Vet; El Susano; Sasky); a través de una tienda online (Superguau.es, no tiene costes de envío) añadiendo la dirección de Okzaragoza como punto de envío (calle San Lorenzo, 32, Local, 50001 Zaragoza) o poniéndose en contacto con Tu Perro es Bienvenido (689 768 990) para que recojan la donación en el domicilio. Como incentivo, TravelGuau regala a las primeras 150 donaciones que se realicen de manera física en sus cinco puntos de recogida su Guía TravelGuau 2020.

Las protectoras interesadas deben enviar un correo a info@tuperroesbienvenido.com con su nombre, persona de contacto y número de teléfono antes del 14 de diciembre.

