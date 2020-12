Mayoral pide un último "esfuerzo" y Elduque anima al voto "masivo" en el cierre de campaña

La campaña de las elecciones al Rectorado de la Universidad de Zaragoza acabó ayer con los actos de cierre de ambos candidatos: José Antonio Mayoral y Ana Isabel Elduque. Los dos destacaron el esfuerzo de sus equipos y que los últimos días –la segunda campaña ha contado con cinco jornadas– han sido "intensos, duros y largos". Pero ello no les ha desalentado e incluso podría servirles de impulso hasta que el próximo jueves, 10 de diciembre, se celebre la votación definitiva.

"Os tengo que pedir un último esfuerzo: mantener la tensión hasta el final", recalcó Mayoral a sus compañeros de grupo. Al mismo tiempo señaló que, aunque cuente con el apoyo de Jesús Santamaría, con el que alcanzó un acuerdo esta misma semana, no ha ganado nada. "No es pesimismo, sino realismo", puntualizó. Explicó que el hecho de haber alcanzado un acuerdo con uno de los aspirantes que no pasaron a la segunda ronda tiene dos caras: "Demuestra la capacidad de integrar este proyecto, pero también puede producir un exceso de confianza". "El voto es secreto, individual y cada uno decide", recordó el actual rector en funciones.

La catedrática en Química Inorgánica también celebró este viernes su última reunión retransmitida con su equipo. En ella participaron casi la totalidad de sus miembros, quienes expresaron qué es lo que les había incitado a unirse a la candidatura y las necesidades de cambio. "Todo puede cambiar, todo puede mejorar si el próximo día 10 cuando vayamos a votar elegimos el recuadro adecuado, el del cambio", subrayó. En este sentido animó a todos los miembros de la comunidad universitaria a que ejercieran su derecho a voto y que lo hicieran de forma "masiva". "El que salga tiene que hacerlo refrendado por una mayoría", puntualizó.

Durante su comparecencia en el cierre de campaña, el rector en funciones incidió en la importancia del alumnado: "Sin estudiantado no habría universidad. Vuestra manera de ver la universidad está incorporada en este proyecto". Reconoció que hay cosas que durante la campaña "no se han hecho todo lo bien que nos gustaría", pero recalcó que no ha hecho promesas que "la legislación no permite", en referencia a alguna declaración de su contrincante.

En este sentido también se pronunció la catedrática en Química Inorgánica: "Nosotros somos fieles y leales a lo que queremos. Solamente prometemos aquello que creemos que podemos hacer", subrayó, al tiempo que incidió que lograrán avanzar hacia la universidad del siglo XXI "si cambiamos el rumbo de este magnífico trasatlántico –en referencia al campus público– en el que estamos todos, pero que ahora está mal orientado".

Los aspirantes deberán convencer tanto a aquellos que ya les votaron en la primera ronda como al resto de miembros de la comunidad universitaria. En la votación llevada a cabo el 24 de noviembre, Mayoral se alzó con buena parte de los votos de los profesores con vinculación permanente y Elduque consiguió convencer y movilizar al alumnado.

Propuestas al rector

La candidatura liderada por Carmen Marcuello (Redpensar UZ) hizo ayer una reflexión sobre el rumbo de esta segunda vuelta e incidió en que la propuesta de someter al rector a un voto de confianza durante el mandato estaba incluida en su programa.

Celebraron que esta y otras propuestas "sean útiles y sirvan de referencia para generar ideas nuevas y constructivas que hagan Universidad".

Recalcaron, una vez más, que continuarán trabajando como "venimos haciendo desde 2018" y una vez conozcan quién ocupará el cargo de rector, plantearán "objetivos a corto y medio plazo". "Siempre –puntualizaron– desde el compromiso con un verdadero cambio y con la idea de seguir construyendo una Universidad que atienda a los retos identificados para la sociedad de este siglo XXI, centrada en las personas y su entorno".