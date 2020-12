Zapaterías aragonesas: desde pérdidas del 40% hasta el cierre definitivo

Pocas ventas y una competencia muy poderosa. Las zapaterías aragonesas viven una situación agónica y mantener la persiana abierta pende de un hilo. A la complicada situación por la pandemia se suman las plataformas online con precios muy competitivos, difíciles de asumir para el comercio local.

Las emblemáticas tiendas de zapatos Sanse, con seis establecimientos en la capital aragonesa, cerraron la puerta definitivamente debido a la escasa facturación por la covid.

Otro de los comercios históricos de Zaragoza, Calzados Muro, mantienen el pestillo echado desde marzo y por el momento, no se sabe si volverán a abrir al público.

Kaymo, cadena de zapatería de Cuarte de Huerva, es una de las empresas de la Comunidad que se mantiene en pie, aunque la facturación ha bajado un 50%. “Estamos muy afectados. Es muy duro ver que cierran tiendas del sector y es que todos estamos parecidos. Nosotros dependemos de si se prolongan los ERTES en enero, si no es así, es difícil que podamos sobrevivir”, explican desde la marca aragonesa. Tampoco son optimistas con la campaña de fin de año: "Para que nos vamos a engañar... Igual vendemos algo más que el resto del año pero ni comparación con otras Navidades. ¿Se podrían extinguir las zapaterías aragonesas? “Puede ser que sí”, augura.

La empresa cuenta con nueve tiendas propias repartidas en Zaragoza - en paseo de Damas y Fernando el Católico, entre otras- y en Huesca- en calle del Coso alto- y un total de 20 empleados. La conocida zapatería mantiene un canal de venta de zapatos online para ofrecer facilidades a los consumidores. "En internet hemos empezado a vender, más como servicio que como negocio. Con las grandes plataformas no puedes competir en cuanto a precio y variedad, solo puedes ganarles en atención al consumidor, e información personalizada", sostiene.

Kaymo, imagen de archivo. HA

En el negocio de zapatos Cálzate Bien la situación es también preocupante. "Estamos peleando, intentando salir adelante pero está siendo complicado. Tenemos un centro de mayores cerca de la tienda -en Hernán Cortés- y ahora como no pueden salir me ha bajado mucho la clientela", afirma el dueño, Ricardo Martín. Este comercio factura el 70% menos desde que comenzó la pandemia. "Desde marzo, no ha repuntado", añade. El aragonés cogió el negocio hace un año y vive en "una preocupación constante y con el miedo de tener que cerrar, después de abrir hace muy poco tiempo", admite. Los proveedores "sí que comprenden la situación" y "nos están ayudando mucho".

El empresario ha optado por ampliar su presencia en redes sociales y renovar la página para incentivar la compra. "Está funcionando poco a poco", puntualiza. Además, reparten a domicilio si resulta necesario. En el 'Black Friday' notaron un aumento de ventas, "aunque no significativo". "Las grandes superficies tiran los precios y nosotros no podemos porque si lo hacemos perdemos dinero", señala. Más optimista es de cara a la campaña de Navidad: "Tenemos esperanzas de vender zapatillas de estar por casa para regalos navideños porque es lo que más se va a utilizar".

Tienda de 'Cálzate Bien' en Hernán Cortés. HA

Cálzate Bien al igual que numerosas zapaterías aragonesas como la cadena Pablo Ochoa, se han unido a la iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza 'Volveremos si tu vuelves' para estimular la compra en el comercio de la ciudad.

40% de pérdidas en el sector

"La ausencia de eventos sociales, el menor uso que se efectúa en estos momentos de los equipamientos personales unido a la incertidumbre económica hace que se vendan menos artículos de zapatería. No se han gastado los zapatos por el menor uso que se ha hecho durante los confinamientos", explica José Antonio Pueyo, presidente de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS), quién apunta que desde que comenzó la pandemia este sector ha facturado el 40% menos y que en el Black Friday han aumentado un 5% las ventas.

"A veces en nuestros establecimientos se prueban los calzados y luego efectúan pedidos por internet una vez comprobada la talla correcta. Nos consta que las marcas más reputadas están ejecutando ventas por internet.", sostiene el presidente.