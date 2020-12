Repollés insiste en que "Aragón es la Comunidad que menos restricciones ha puesto a la hostelería"

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha insistido este viernes en el pleno de las Cortes en que Aragón "ha sido la Comunidad que menos restricciones ha puesto a la hostelería". "Todas las regiones de alrededor tienen cerrada la hostelería en interior y exterior, pero la Comunidad no ha cerrado el exterior en ningún momento", ha recalcado.

En este sentido, ha dicho que es ahora cuando otras comunidades "se están equiparando a Aragón", y ha recordado que está previsto flexibilizar los aforos en cuanto la situación sanitaria lo permita. De hecho, tras las enmiendas introducidas por los grupos, la ley que regula los niveles de alerta incluye ahora un 25% de aforo en el interior en el nivel 3.

En una de sus últimas intervenciones, la consejera aseguró que la hostelería no había cerrado en Aragón, una afirmación muy criticada por el sector, ya que el nivel 3 de alerta hizo que, al carecer de terraza, muchos negocios tuvieran que bajar la persiana. Las principales asociaciones, que esta tarde darán una rueda de prensa para expresar su malestar, han llegado incluso a exigir su dimisión.

Repollés ha hecho estas declaraciones a preguntas del PP, que ha lamentado que los gimnasios permanezcan cerrados cuando otras comunidades los mantienen abiertos y han conseguido doblegar la curva. En un agrio debate con el popular Fernando Ledesma, la titular de Sanidad ha reconocido que todavía no se puede poner fecha a la reapertura de estos centros, si bien está previsto que, de cara a Navidad, se autorice una vuelta a la actividad limitada y cumpliendo siempre todos los protocolos de seguridad. "Son locales cerrados en los que se produce un ejercicio en ocasiones intenso. Son entornos altamente infectantes. En breve, presentaremos un informe sobre la contagiosidad en gimnasios y hostelería", ha anunciado.

Por otra parte, la consejera ha reiterado que la DGA no contempla autorizar la realización de test de antígenos en farmacias, una opción que, en su opinión, "no está madura", dado que presenta dificultades desde, por ejemplo, el punto de vista informático, de personal y de seguridad. "Complicaría la vida a los profesionales de Atención Primaria, donde el volumen de trabajo se centra fundamentalmente en el rastreo", ha incidido. En todo caso, ha dejado la puerta abierta a utilizar esta vía, que en ningún caso resultaría útil para realizar un cribado de la población, "si las circunstancias cambian". "Por el momento no estamos al límite en cuanto a la capacidad de realizar test", ha expuesto.