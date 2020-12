Los expertos alertan del riesgo de pasar de seis a diez invitados en las cenas de Navidad

Los expertos alertaron ayer del riesgo que supone pasar de unas cenas de Nochebuena y Nochevieja con un máximo de seis comensales no convivientes –como recogía inicialmente el borrador del Gobierno de España–, a unas de diez. "La capacidad de propagación de un contagio aumenta. Pero tan importante es el número de personas como no mezclar las burbujas de convivencia", apuntó Jesús Gómez Gardeñes, profesor titular en el Departamento de Física de la Universidad de Zaragoza.

Esto, en su opinión, es muy difícil de controlar, pero esencial. "Cambia mucho de pasar las navidades con dos grupos de convivientes a alternar y pasar la Nochebuena con unos y la Nochevieja con otros. Un único infectado podría contagiar así hasta cinco o seis burbujas, con todo lo que esto implica, ya que cada una tiene su propio ámbito laboral y social", agregó. Estas comidas y cenas, recalcó Gómez Gardeñes, son "potenciales eventos de superpropagación" tanto por su duración como por el hecho de que la gente no lleve mascarilla.

"Hay que entender que no se trata de una única noche, sino de varias celebraciones concatenadas.Si una persona se contagia en Nochebuena llegaría a Nochevieja con su máximo poder propagador incluso si no tuviera síntomas", señaló. El verdadero problema es que, si algo falla, no habrá tiempo para reaccionar. "Normalmente hay que esperar entre siete y diez días para ver las consecuencias reales de este tipo de festividades, pero en esta ocasión vamos a tener varias fiestas sin ver los resultados del anterior evento, y eso es muy peligroso. Cualquier medida que se pudiera tomar de cara a Año Nuevo llegaría tarde", aseveró.

Él mismo celebrará esta Nochebuena "como una cena más" y sin mezclar grupos de convivencia. Respecto al mantenimiento del confinamiento perimetral de las comunidades, opinó que no permitir los desplazamientos a segundas residencias "ayudará a que todo esté más contenido". "Entiendo que el número de viajes disminuirá. Hasta ahora, ha demostrado ser una medida muy efectiva", dijo.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza, Concha Ferrer, incidió en que "lo importante es lo que se haga dentro de cada burbuja". "Los números son muy relativos. Las posibilidades de introducir el virus son mayores si se trata de una familia de cinco miembros en la que cada uno procede de un sitio a una en los que los cinco integrantes viven habitualmente juntos", comentó.

Personas vulnerables

También instó Ferrer a tomar una serie de medidas de precaución a quienes vuelvan a casa procedentes de otro país u otra comunidad autónoma. "Si van a estar en contacto con personas vulnerables, es preferible que eviten un contacto directo y mantengan una distancia adecuada al menos durante un primer momento. Lo recomendable es llevar siempre mascarilla, evitar espacios cerrados y usar gel hidroalcohólico. Pasados tres o cuatro días podrían iniciar ya la actividad familiar", apostilló.

Habría que evitar, por otra parte, que estas personas se reuniesen con grupos de conocidos y los saludos excesivamente efusivos. Tanto ella como Gómez Gardeñes apelaron al sentido común, ya que el Gobierno no tiene forma de controlar qué hogares cumplen y cuáles no. En este sentido, la presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza instó a mentalizarse "desde ya" de que estas van a ser unas navidades diferentes, y que hay que ser especialmente conscientes de lo que puede suceder en enero.

"Las tasas actuales de mortalidad no las podemos soportar más, y ya se vio lo que sucedió durante las ‘no fiestas’ del Pilar, cuando se alcanzaron los 1.345 contagios. Hay que tener mucho cuidado", afirmó Ferrer.

Preocupan especialmente los mayores, estén o no en residencias. "Si hablamos de personas autónomas, lo aconsejable sería que pasasen estos días solas. Su vulnerabilidad es altísima", dijo.