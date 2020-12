Aragón se prepara para una Navidad solo en familia, con toque de queda y sin cotillón

El catálogo de normas y restricciones que regirán en la que probablemente sea la Navidadmás extraña de la historia reciente de España ya es una realidad. El Ministerio de Sanidad y la mayoría de las comunidades (solo Madrid votó en contra y Cataluña se abstuvo) llegaron este miércoles a un acuerdo de mínimos para intentar homogeneizar en todo el territorio peninsular unas fiestas en las que las autoridades ya solo se aspiran a salvar, al menos, los reencuentros con los familiares más cercanos.

El pacto suscrito -marcado por el recuerdo de la segunda ola y con el miedo a una tercera embestida antes de que la vacuna comience a surtir efecto- habla de unas Navidades bizarras con toques de queda, aforos limitados en las mesas de Nochebuena y Nochevieja y sin cotillones para despedir este denostado 2020. Según aseguró el ministro de Sanidad, Salvador Illa, este listado de órdenes casi militares será de "cumplimiento obligado porque se inscriben en el estado de alarma". "No hace falta publicarla en el BOE", recordó Illa mientras miraba a Madrid.

Finalmente sí habrá viajes entre comunidades autónomas estas Navidades aunque exclusivamente para visitar a los familiares. Salvador Illa consiguió este miércoles el respaldo mayoritario de las autonomías a su plan en Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud después de que Sanidad rebajase su idea inicial de prohibir por completo los desplazamientos entre comunidades que no fueran por fuerza mayor.

No obstante, el texto refrendado este miércoles recoge la petición de Illa de que las autonomías abran entre el 23 de diciembre y el 6 de enero los confinamientos perimetrales de sus regiones, si bien varias de comunidades ya han anunciado que solo permitirán esos viajes en días muy concretos de las vacaciones (el acuerdo sí que permite endurecer las restricciones de movilidad) y Madrid ya ha avanzado que dará guerra para no perimetrarse.

El texto, por tanto, veta cualquier desplazamiento puramente turístico o de ocio, como viajes a segundas residencias fuera de la comunidad o escapadas al mar o a la montaña. Lo que no establece el documento y no fue capaz de explicar Illa a pesar de ser preguntado de manera insistente es cómo se controlará que los desplazamientos sean efectivamente para ver a la familia, ya que es imposible supervisar el destino final del viajero y no se contempla, al menos por el momento, que las familias se expidan salvoconductos entre sí. El plan exclusivamente detalla que serán "las comunidades autónomas y ciudades autónomas las que harán efectiva la limitación de la entrada y salida en las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía".

En Aragón, el Ejecutivo de Javier Lambán tomará una decisión de cara al día 20, cuando decaerán el toque de queda y el confinamiento de las tres provincias. En este sentido, desde la Consejería de Sanidad confirmaron que la DGA seguirá estudiando la evolución de los indicadores epidemiológicos de cara a decidir si en los próximos días "se toman otras medidas de modulación del nivel de alerta sanitaria" que incluirían una flexibilización de los aforos de hostelería y comercio.

Dos burbujas

El pacto de este miércoles también establece que el número máximo de personas (incluidos los menores) que podrán reunirse en las fechas más señaladas será de 10, salvo que ya sean convivientes. Gobierno y comunidades pidieron, no obstante, de forma ferviente que provengan de solo dos burbujas, aunque no está prohibido que se mezclen más familias. Finalmente, el Gobierno central ha suavizado su postura inicial de permitir solo 6 personas para poder conseguir el apoyo de las autonomías. En el texto tampoco se especifica cómo controlarán las autoridades los aforos en los domicilios privados.

El texto aprobado reserva un apartado especial a los mayores que vayan a abandonar las residencias de ancianos en estas fechas. Las autoridades recomiendan vivamente que las salidas se limiten a un "único domicilio y manteniendo una burbuja de convivencia estable". "A su reingreso se aconseja la realización de una prueba de diagnóstico de infección activa y los días posteriores al reingreso se extremarán las medidas de vigilancia y prevención", apunta el texto.

Volver a casa

Otro tema que aborda la directiva de Sanidad es ampliar los actuales toques de queda hasta las 1.30 las noches de Navidad y Nochevieja. Si hay acuerdo, no obstante, las autonomías podrían mantener la prohibición de volver a casa antes si así lo creen conveniente. Lo que avisa el texto es que la ampliación del toque de queda es "únicamente para permitir el regreso al domicilio". "En ningún caso se utilizará esta ampliación horaria para desplazarse a diferentes encuentros sociales", aclara la resolución.

Los estudiantes de bachillerato y universitarios, que están siendo muy vigilados por las autoridades sanitarias al haber sido acusados de ser los causantes de importantes focos, tienen un tratamiento específico en el plan. Se recomienda que extremen las medidas de prevención y limiten su vida social 10 días antes de viajar a casa y que, una vez con sus familias, respeten la burbujas y eviten interacciones en espacios cerrados.

Cabalgatas y campanadas

En lo que respecta a los eventos típicos navideños, el Gobierno recomienda cabalgatas estáticas en lugares donde se pueda controlar el acceso, campanadas virtuales o retransmisiones de eventos navideños por televisión u otras opciones telemáticas.

Por su parte, no están permitidos los eventos presenciales con elevada afluencia de público, salvo que se garantice el cumplimiento de lo establecido en el documento de "Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por covid-19 en España".

En cuanto a las celebraciones religiosas, las ceremonias en espacios cerrados seguirán las normas de aforo establecidas en cada comunidad. Se recomienda, eso sí, evitar los cantos y usar en su lugar música pregrabada, así como las muestras físicas de devoción o tradición (besos, contacto sobre imágenes, esculturas, etc.), sustituyéndolas por otras que no conlleven riesgo sanitario.

La celebración de eventos religiosos, tales como la misa del gallo, no será óbice para el cumplimiento de la regulación relativa a la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. Se recomienda ofrecer como alternativa servicios telemáticos o por televisión.