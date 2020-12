Opositora para Policía: "El primer día que salí a correr tras pasar la covid terminé llorando porque no podía respirar"

Cambiar la rutina no es sencillo para nadie, y menos para los opositores. Esta semana terminan las pruebas físicas para acceder a la Policía Nacional con un panorama completamente distinto al de otros años: varias sedes en toda España, pruebas con mascarilla y la posibilidad de aplazar la prueba en caso de ser positivo en covid -aunque solo hasta el 5 de diciembre-.

La aragonesa Mireia Melero de 26 años, que se prepara para Policía en la Academia Campus de Zaragoza, sufrió el virus en agosto. “Estuve todo el mes confinada con fuertes dolores de cabeza y perdí el olfato y el gusto”. La joven, que estudió Veterinaria, pero finalmente apostó por prepararse para ser agente, no fue capaz de sentarse en el escritorio el mes que estuvo enferma. “Me empecé a agobiar. Todo eran pensamientos negativos al ver que la gente avanzaba cada vez más y yo en cambio estaba perdiendo todo lo que había conseguido en el desconfinamiento”, admite.

"Mis pruebas han sido tarde por mi apellido, me ha dado tiempo a recuperarme y ya las he superado"

La opositora volvió a los entrenamientos cuando se recuperó, sin embargo, no pudo retomar el trabajo donde lo dejó en agosto. “El primer día que salí a correr terminé llorando porque no podía respirar. Durante la enfermedad no sufrí problemas de este tipo, pero después tuve secuelas respiratorias”, explica. La joven decidió entrenar aislada y desvincularse del grupo: “Para la cabeza ver que no llegas donde estabas antes con tu grupo de entrenamiento te machaca. Al agobio de ver que no llegas se suman los problemas respiratorios que no has tenido nunca”. Por suerte, consiguió recuperarse a tiempo y ya ha dado su primer paso en su sueño de ser policía. “Mis pruebas han sido tarde por mi apellido, me ha dado tiempo a recuperarme y ya las he superado”. Mireia, que ya se presentó en 2019 a los exámenes, insiste en que este año “no ha sido lo mismo”. “A mí me ha influido la pandemia en las pruebas, hay que hacer el circuito y la dominada con mascarilla. Me podía haber ido mucho mejor en situaciones normales”.

La joven superó la prueba del circuito y de la dominada con muy buena nota, sin embargo, en los 1.000 metros no tuvo tanta fortuna porque sufrió un episodio de mareo. “Con un 1 de nota en la prueba de resistencia ya tenía superadas las físicas, por lo que fue bajarme de la barra, sacar buena nota y mi cuerpo dijo ya está, me relajé y me mareé. Tenía miedo de caerme corriendo porque entonces me hubiesen eliminado, pero por suerte todo fue bien”, sostiene. La aragonesa se enfrentará a la segunda fase: ortografía y teoría, la primera quincena de enero.

"Cualquier cambio siempre incide negativamente en los opositores"

El director de la academia Campus, Jorge Díez, y la opositora, Mireia Melero, en un aula. Guillermo Mestre

“Cualquier cambio siempre incide negativamente en los opositores que llevan una rutina y una metodología”, afirma Jorge Díez, director de la academia de Oposiciones Campus Training. La covid conllevó muchos cambios en la primera ola. “Dejaron de tener clases presenciales, todo se convirtió en online. Pasaron de ser opositores que están todo el día en el aula, en la biblioteca y haciendo deporte, a estar las 24 horas en su domicilio”, subraya.

El 30% de los alumnos de este centro han decidido abandonar la oposición este año, en parte, por la pandemia. “Muchos estudian menos por la incertidumbre, empiezan a asistir menos a las clases online y en muchos casos acaban dejándolo”, apunta. El perfil del alumno que renuncia a presentarse a los exámenes es casi siempre el mismo: “Nada puede con el opositor que tiene una edad y un objetivo claro, incluso los cambios los asumen como algo positivo. En el otro extremo está el joven e inmaduro que no tiene claro si quiere opositar. Una situación genera miedos y el que no lo sabe afrontar pues muchas veces lo deja”, añade. Campus Training ha preparado este año a 150 personas para acceder a la Policía Nacional -100 de escala ejecutiva y 50 de básica-.

"Si Mireia -por la opositora- llega a ir justa con las físicas antes de enfermar de covid, no las hubiese superado", expresa. Y es que este año la preparación de las pruebas se ha visto afectada por las restricciones de la pandemia. "El porcentaje de suspendidos este año en la primera fase será mayor que otros años", añade.

"Mucha gente que no han llegado ni a presentarse al examen"

Opositores de la academia Avanza en un entrenamiento. HA

“Aun siendo un año bueno porque había muchas plazas y eran convocatorias muy atractivas, hay mucha gente que no ha llegado ni a presentarse al examen. Alrededor de un 30% ha abandonado la oposición en nuestra academia”, sostiene José María Grandal, director de la Academia Avanza, que este año ha preparado a 100 alumnos para Policía Nacional y 200 para Guardia Civil -los exámenes terminaron el mes de noviembre y esta semana se conocerán los resultados definitivos-.

La Policía Nacional ha sacado este año 2.366 plazas para el ingreso en la Escala Básica y 125 para la Ejecutiva. En la Benemérita, los nuevos puestos ascienden a 2.154.

Grandal señala que el coste económico es una de las razones de abandono este año. “Para poder presentarse a las pruebas físicas, les piden una prueba de covid que supone unos 120 euros. Otros años hay gente que se presenta por probar suerte, aunque no estén preparados, este año eso no ha sucedido”, asegura. A eso se suma, explica, que para algunos alumnos que no tenían claro si querían opositar o no, la pandemia es “la excusa perfecta”.

La Academia Avanza ofreció a sus alumnos sesiones de coaching antes de los exámenes “para que entiendan la situación y vayan mentalizados a las pruebas. Se juegan todo el esfuerzo de meses en un día”, expone.

"La mayor incertidumbre es por la descentralización de las pruebas"

Entenamiento de los opositores de la academia Opoescuela en Zaragoza. HA

“Ha sido un año complicado para todos. Seguir los entrenamientos durante todo el año ha sido difícil”, subraya Adrián García de Opoescuela, que preparan a casi 50 personas para Guardia Civil y Policía Nacional y 120 para Bomberos -los exámenes finalizaron la pasada semana-. Los gimnasios, uno de los lugares más utilizados por los alumnos, llevan cerrados casi todo el mes de noviembre por las restricciones impuestas por la DGA.

Este año, las pruebas no han sido únicamente en Ávila, como es habitual. “La mayor incertidumbre es por la descentralización de las pruebas. Ir a Castellón sin saber cómo iba a ser este año, si iba a ser en pabellón o no el circuito, …”, asevera. En la academia que dirige García, la tasa de abandono ha sido inferior, tan solo un 10%. Hemos tenido alguna baja puntual por trabajo o por situación económica, pero no muchas”, expone.