Aragón tiene a 17.337 trabajadores en ERTE y 7.988 autónomos en cese de actividad

Sin tregua. El desempleo no para de crecer. Noviembre deja 2.290 parados más en Aragón y un incremento interanual de 14.933 parados más respecto al mismo mes del año anterior. Los datos "son malos sin paliativos" según acaba de valorar la consejera de economía del Gobierno aragonés, Marta Gastón.

Junto con los datos del paro, ha ofrecido también el del número de aragoneses que están todavía en expedientes de regulación temporal de empleo y que son bastantes más que hace un mes. 17.337 siguen en las filas del paro sin poder trabajar debido a las restricciones sanitarias, frente a los 10.401 que había en esta situación a finales de octubre, mientras que los autónomos que han tenido que acogerse al cese de actividad son 7.988 a 31 de noviembre frente a los 5.035 del mes anterior. Es la consecuencia, ha dicho Gastón, de las restricciones promovidas por el sector sanitario y que afectan fundamentalmente al sector servicios.

La consejera en su intervención ante los medios ha mostrado su preocupación este año por la campaña de la nieve y si podrá tener algún umbral de rentabilidad dado que a la situación de la pandemia y las restricciones por las que ya Aramon ha presentado ya un ERTE se suma la situación climatológica de ausencia de nieve. "El año pasado el 16 de noviembre pudieron abrir las estaciones porque había nieve pero este año no hay. Una circunstancia que puede cambiar en los próximos días", ha anticipado, si bien, ha recordado que la campaña de nieve no depende solo de las estaciones sino de los hoteles, restaurantes, comercios, gasolinera y en este sentido, ha dicho que habrá que esperar a la comparecencia esta tarde de las autoridades sanitarias y de ver lo que hagan otras comunidades para saber qué va a pasar este diciembre y si se puede salvar la campaña ya que "la nieve no son solo las estaciones", ha recordado.