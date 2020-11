Aragón mantendrá el confinamiento perimetral y el toque de queda hasta el 20 de diciembre salvo que lo impida el juez

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este lunes la prórroga del toque de queda de las 23.00 a las 6.00 al menos hasta el día 20 de diciembre decretada hace unos días por el Gobierno regional para frenar la expansión del coronavirus, por lo que está previsto que la medida entre en vigor este martes. En el BOA también se incluye la prórroga de los confinamientos provinciales y el de la comunidad autónoma. No así el confinamiento de las capitales, que no se prorroga y por tanto decaerá en la medianoche del lunes al martes. Sin embargo, todavía falta por resolver el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón por un grupo de ciudadanos contra los confinamientos en la comunidad, por lo que, de prosperar, estos se levantarían con carácter inmediato

En caso contrario, y tal y como queda reflejado en el boletín oficial de la comunidad, el confinamiento autonómico solo se abrirá, previsiblemente, de cara a Nochebuena y Nochevieja, ya que se quiere contener la movilidad entre comunidades hasta que parte de la población esté inmunizada. A partir de este martes se podrá viajar dentro dentro de las provincias, pero no pasar de una a otra, salvo por causas justificadas.

El Gobierno de Aragón ha presentado en la mañana de este lunes sus alegaciones al recurso presentado en el TSJA, ya que tenía de plazo para hacerlo hasta las 10.00 de hoy. Desde el Ejecutivo aragonés prefirieron no comentar su contenido hasta conocer la resolución del Alto Tribunal. En cualquier caso, la DGA está pendiente de las noticias que lleguen desde los juzgados para tomar una decisión con el nuevo decreto.

A juicio de los demandantes, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, no tenía la competencia para decretar los confinamientos en el decreto que firmó el pasado 4 de noviembre. Mantienen que con el ordenamiento actual no puede ser autoridad delegada por el Consejo de Ministros, por lo que la disposición debe ser declarada como “nula de pleno derecho”. Además, también considera que el Gobierno de Aragón no es competente para restringir la libertad de movimientos mediante los confinamientos.