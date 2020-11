Ana Isabel Elduque: "No se pueden hacer más promesas sin recursos financieros"

¿Cuál sería la primera medida que llevaría a cabo?

Presentar nuestro programa a la DGA. El convenio marco que debemos suscribir es básico. Tenemos que saber qué facilidades de financiación plurianual hay para transmitirlas a la comunidad universitaria. No se pueden hacer más promesas sin recursos financieros.

¿Cuál considera que es su punto fuerte ?

Como el de otras candidaturas, es que nosotros representamos el cambio. No es creíble que quien lleva muchos años en el gobierno pretenda hacer una revolución copernicana. Si queremos otra cosa, tenemos que movilizarnos por conseguirla. Ahora somos nosotros los que representamos esta voluntad mayoritaria de cambio.

El profesorado permanente es el que tiene un mayor peso en la votación. ¿Cuáles son sus propuestas para este colectivo?

Una de nuestras acciones estratégicas es una mejor valoración del trabajo de todos. Hasta ahora no es así. El trabajo investigador requiere un gran esfuerzo que se reconoce muy poco. Ni se consideran en los planes. Y otras actividades del resto del personal tampoco.

Esta campaña ha devuelto algo de ilusión al alumnado. ¿Qué considera que les puede ofrecer?

El alumnado siente que este rectorado no los tiene en cuenta. Unas encuestas no son suficientes. Durante las clases ‘online’, el abandono ha sido escandaloso. Google Meet y los apuntes en Moodle es todo lo que se les ha ofrecido, y unas cámaras cuyo funcionamiento es muy mejorable. Los alumnos son nuestra razón de ser, pero este rectorado lo ha olvidado.

¿Cómo afrontará el nuevo contrato con la DGA?

Es mi prioridad. Debe tener carácter plurianual y contar con el mayor apoyo político para salvaguardarlo de nuevos recortes. Los tiempos que vienen no parecen muy brillantes para la economía. Nuestra actividad es de largo recorrido y no podemos estar cada año esperando a ver qué nos consignan en los presupuestos. Tampoco la DGA quiere esta forma de actuar.

La investigación está actualmente en boga. ¿Cómo conseguiría financiación?

Nuestro mensaje es que la transferencia es un puntal básico. Actualmente se financia mayoritariamente con programas ‘ad hoc’. Es insuficiente porque no permiten políticas a largo plazo y no están lo suficientemente coordinados unos con otros. Como ejemplo, la apuesta por la e-mobility, que es un cambio drástico. Hay que coordinar las investigaciones en tecnología, materiales, TIC y comunicaciones, estudios de mercado, comportamiento social, etc. Esto afecta a muchos grupos e institutos. Recursos hay para los que buscan soluciones. Pero esto es solo un ejemplo.

¿Ya tiene planteado cuál será su equipo de gobierno? ¿Con quién contará?

Es obvio que mi equipo de campaña son los primeros candidatos, pero ninguno ha llegado hasta aquí por el puesto. Además, entendemos que el gobierno real no se limita solo a los vicerrectores. Integraremos hasta el último nivel de gestión.

¿Qué iniciativas de Marcuello y Santamaría no descarta poder incluir en su programa?

Encontrar similitudes y propuestas asumibles no es difícil. Si tenemos altura de miras, lograremos consolidar lo que dijeron las urnas en la primera vuelta: tres de cada cuatro votantes querían cambiar a este equipo de gobierno.