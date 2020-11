Lambán asegura que la rebaja de la restricciones por la covid se tomará con cautela para evitar una cuarta ola

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado este miércoles que el replanteamiento de las actuales restricciones para frenar la expansión de la covid y los confinamientos vigentes (por ahora hasta el día 30 de noviembre) en la tres capitales de provincias, en las tres provincias y el conjunto de la Comunidad están sobre la mesa de decisiones del Ejecutivo y de los responsables de Sanidad. Pero Lambán no ha concretado más. “No puedo explicar nada porque no lo sé”, ha señalado señaló.

El jefe del Ejecutivo autónomo ha añadido en que las decisiones se irán tomando “a no mucho tardar”, pero matizó que se hará con “mucha cautela”, porque “no tendría sentido tirar por tierra los sacrificios realizados por los sanitarios” tomando medidas apresuradas ante la proximidad de las fiestas navideñas. “Vienen unas fechas que si no las tomamos con cautela y prudencia podrían ser la antesala de una tercera ola en España y una cuarta en Aragón, y no nos lo podemos permitir”, ha advertido el presidente.

Lambán ha señalado que gracias al esfuerzo realizado por los sanitarios y a las medidas restrictivas tomadas por el Gobierno de Aragón, en estos momentos la Comunidad “está doblegando la tercera ola”. Ha recordado que los contagios están bajando, como lo está haciendo la incidencia acumulada, que comienza a situarse en “cifras razonables”, e incluso el número reproductivo de los contagios. “Estamos bajando peldaños en esta diabólica escala”, ha señalado, pero el presidente ha advertido que todavía hay que superar el elevado número de ingresos en la uci y el número de decesos “que es lo que nos apena”. Por eso, ha insistido en que habrá que espera unos días, “diez o doce”, para tomar medidas y se ha mostrado contundente al asegurar que es consciente de que los ciudadanos están esperando saber qué sucederá en las ya cercanas Navidades, pero que cualquier decisión que se tomé se hará en consonancia con la imperiosa necesidad de preservar la salud. “Hay que ser conscientes de que la Navidad de este año no será como la conocemos, pero estoy convencido de que en 2021 la podremos disfrutar como lo hemos hecho hasta ahora”, ha señalado para insistir en que hay que ser pacientes para ir comunicando medidas que desde luego serán favorables a la recuperación de espacios y de la movilidad.

Más información Aragón se está replanteando rebajar las restricciones si descienden los ingresos en UCI

El presidente aragonés ha hecho estás declaraciones en el marco de un acto organizado por CEOE Aragón en el que las empresas del programa Aragón en Marcha, han entregado 290.000 euros a cinco entidades sociales de Zaragoza -Banco de Alimentos, Cáritas Zaragoza, Hermandad del Refugio, Fundación San Blas y Obra Social del Carmen- para contribuir a paliar los efectos económicos y sociales que está generando la pandemia.

Esta cuantía forma parte de aquellos 6,4 millones de euros aportados por 37 empresas aragonesas desde el momento mismo en que la pandemia evidenció la falta de equipos de seguridad para los sanitarios. Con esta “solidaridad empresarial” pudieron adquirirse casi 5 millones de guantes, 3,2 millones de mascarillas quirúrgicas, 900.000 mascarillas FFP2, 10.000 test rápidos, 5.000 test PCR y un extractor de ADN que ha incrementado la capacidad para realizar las pruebas. De ellos, 500 millones de euros, que quedaron sin gastar una vez controlada la adquisición de material de protección, tendrán ahora como destino las entidades sociales que trabajan para minimizar las cada vez más numerosas situaciones de necesidad urgente que están viviendo muchas familias.