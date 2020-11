La prisión de Zuera recibe al etarra que mató al concejal Becerril del PP y a su mujer

La prisión de Zuera ha recibido a dos de los tres etarras que Instituciones Penitenciarias anunció su traslado recientemente. El terrorista de ETA Mikel Azurmendi, condenado por el asesinato del concejal del PP Alberto Jiménez Becerril, en el Ayuntamiento de Sevilla, y su mujer Ascensión García) llegó el pasado jueves.

Azurmendi, que ingresó en prisión en 1998, cumple una pena de 416 años, 32 meses por los delitos de terrorismo, homicidios y asesinatos. Pero está previsto que al unir las penas, cumpliría las tres cuartas partes en octubre de 2026. Además, ha asumido la legalidad penitenciaria y remitió un escrito en el que reconoce el daño causado a las víctimas y rechaza la violencia, paso previo al acercamiento.

Por otro lado, el etarra José Antonio Lerín, el último jefe del comando Donosti, que cumple una pena de nueve años haber colocado un artefacto explosivo en la puerta de una inmobiliaria de San Sebastián el 22 de octubre de 2004, fue trasladado ayer a la prisión de Zuera desde la de Cádiz.

Por orto lado, la mujer de Mikel Azurmendi, la etarra Maite Pedrosa, quien estaba en el mismo centro penitenciari que él en Valencia, todavía no ha sido enviada al departamento de mujeres de Zuera (con ella serán en total, once miembros de ETA en esta prisión, dos en Daroca y uno en Teruel). Las mujeres no van en las mismas conducciones de los hombres entre las prisiones.

Fuentes penitenciarias señalaron ayer a HERALDO que en estos momentos se han paralizado las comunicaciones intermodulares y los vis a vis entre familiares por los efectos de la pandemia. Solo se pueden mantener contactos por interfono con un cristal por medio.

Fuentes penitenciarias señalaron que hoy van a ser transportados por la Guardia Civil a la prisión de Soria dos etarras (Aitor Esnaola Dorronsoro y Mikel Arrieta, procedentes de las prisiones de Ocaña (Toledo) y Algeciras (Cádiz) respectivamente), tras haberse tenido que quedar en Zuera durante dos semanas, desde el pasado día 10, porque hubo un brote de coronavirus en la prisión soriana.