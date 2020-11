El medio rural apuesta por el Black Friday para incentivar las compras este año más que nunca

Establecimientos de todo Aragón se sumarán la próxima semana a la campaña comercial del Black Friday como herramienta para incentivar las compras. El medio rural se une así a una tendencia mundial que trata de fomentar el consumo con descuentos en la antesala de la Navidad.

Para unir esfuerzos, asociaciones de comercio de comarcas y localidades de las tres provincias aragonesas organizan, en algunos casos desde hace más de una década, campañas de Black Friday colectivas. Estas entidades se encargan de elaborar la cartelería y de dar difusión a la propuesta, a la que se suman los establecimientos asociados que lo consideran oportuno.

Asociaciones como la de Tarazona, Borja, Ejea de los Caballeros, Alcañiz o La Jacetania ya tienen preparada la campaña de este año, un 2020 en el que es necesario, más que nunca, incentivar el consumo. “La gente está receptiva y tenemos que aprovechar estas ganas de comprar porque noviembre está siendo un mes muy complicado en ventas”, expone Irene Quintana, dinamizadora de la Asociación de Comerciantes de Alcañiz.

En esta localidad bajoaragonesa, unos 50 establecimientos tendrán ofertas el próximo viernes, 27 de noviembre. La mayoría serán tiendas de ropa, complementos y deporte y se podrán encontrar descuentos de hasta el 40% en productos de otras temporadas. Para reconocer estos comercios con Black Friday, la asociación colocará globos negros en las puertas, así como carteles en los escaparates. “Queremos devolver la ilusión a la gente y contar de nuevo con esas compras de capricho que está costando algo más recuperar”, reconoce Quintana.

Otros tantos establecimientos se han sumado a la campaña que se lanza en Ejea de los Caballeros con motivo de este viernes negro. En este caso, los descuentos se ofrecerán en tiendas de todo tipo, tanto de ropa como hogar, zapatería, juguetería o perfumería. “El objetivo principal de este año es dar a conocer que se pueden encontrar grandes ofertas en el pequeño comercio, no solo en las grandes superficies y en la venta online”, explica Isabel Naudín, gerente de la Asociación Ejea Comercio.

Con un estilo diferente es una de las tiendas de Monzón donde este año habrá Black Friday. Heraldo

Las ofertas estarán disponibles solo el viernes 27 y habrá carteles en los establecimientos adheridos que, según informan desde la asociación, este año son más que el pasado. “Hay ganas de movilizar a la población y de incentivar el consumo”, asegura Naudín. Además, los ejeanos están de suerte porque podrán sumar las ofertas del Black Friday a otra campaña comercial, el Bono Ejea, que permite obtener descuentos desde 10 euros según el importe de la compra.

“La noticia sería no participar”

Desde la Asociación de Comercio e Industria de Tarazona tienen claro que no participar en el Black Friday de forma colectiva no es una opción. “Es una campaña que casi nos ha venido impuesta, está de moda, es tendencia y sería más noticia que no la hiciéramos”, explica Ana Tarazona, gerente de la entidad.

La respuesta a la convocatoria lanzada a sus asociados para sumarse a la campaña fue rápida y muy positiva. “Los comercios tienen ganas de vender y, dentro de las posibilidades de cada uno, se lanzarán diferentes descuentos”, comenta Tarazona. En total, 47 establecimientos participan este año en el Black Friday turiasonense, que llegará a las tiendas el viernes 27 y el sábado 28. Óptica, decoración, ferretería, electrodomésticos y moda son algunos de los sectores donde habrá descuentos.

En Borja las ofertas se podrán disfrutar tanto en tiendas como en negocios que prestan servicios. Así, dentro de quienes se han adherido a la campaña lanzada por la Asociación de Comerciantes Borgia, hay una peluquería normal y otra para perros o una agencia de viajes, entre otros.

La cifra de participación es similar a la de otros años, con alrededor de 20 comercios. Los descuentos serán solo el viernes 27, aunque en algunos casos, a título personal, se podrían extender durante toda la semana próxima. De igual modo, cada establecimiento marcará sus ofertas en función de su tipo de producto o de sus necesidades. “Algunos aprovechan el Black Friday para dar salida a stock de otras temporadas a buenos precios”, explica Eva Morer, gerente-dinamizadora de la asociación borjana. Para favorecer el éxito de la campaña, desde la entidad se van a distribuir los carteles identificativos y se moverá la información en redes sociales.

Casi 150 establecimientos con descuentos en La Jacetania

Casi 150 establecimientos de Jaca y comarca participan este año en la campaña de Black Friday promovida por la Asociación de empresarios de comercio y servicios de La Jacetania (Acosemja). En la mayoría de los casos, habrá descuentos de entre un 20 y un 50%, aunque también se ofrecerán ofertas tipo dos por uno.

El sector textil, las zapaterías y las tiendas de complementos son los principales establecimientos adheridos a la propuesta de La Jacetania, que se llevará a cabo del 26 al 28 de noviembre. Las tiendas participantes se podrán distinguir por los carteles amarillos de Black Finde, como se ha llamado a la campaña de este año.

En otras zonas de Huesca, como el Cinca Medio, en esta ocasión no se va a organizar una campaña colectiva de Black Friday. “Este año, por la situación que atravesamos, no creemos que los comercios estén en condiciones de hacer muchos descuentos”, explica Beatriz Arregui, presidenta de la Asociación del Comercio de Monzón.

Con unas ventas por debajo de lo esperado y la incertidumbre de cómo irá la campaña de Navidad, desde la entidad han dejado en manos de cada establecimiento la decisión de celebrar el Black Friday. En algunos casos, como en el de María Civera, se ha apostado por ello. Quizás sea por su carácter emprendedor, ya que a los 18 años pidió un préstamo para montar su tienda de regalos.

Con un estilo diferente, así es como se llama, lleva en marcha ya 16 años y desde hace dos está en una nueva ubicación. “El lunes 23 cumplimos el segundo aniversario tanto del nuevo local como de la tienda online así que lo nuestro va a ser un Black Aniversario”, cuenta María. Para celebrarlo, durante toda la próxima semana, en su web habrá descuentos en compras tanto para recoger en tienda como para enviar a domicilio.

Los clientes más tradicionales también podrán beneficiarse de descuentos en la tienda física, aunque solo durante el viernes 27 y el sábado 28. Para que todo el mundo se entere, María ya tiene preparados dos grandes vinilos de Black Friday que el jueves por la noche pondrá en los escaparates. Tras su decisión de atreverse este año con el Black Friday están las ganas de dar normalidad, dentro de lo cabe, a la situación. “Me gustaría que quien entre a la tienda esos días sienta, al menos por un momento, que no estamos en 2020”, concluye.