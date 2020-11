Sebastián Contín: "Me voy con cierta pena, dejo al mejor grupo con el que he trabajado en trece años"

"Me marcho con cierta pena. El mejor momento que he vivido en mi carrera política han sido estos meses. Dejo al mejor equipo con el que he trabajado en 13 años". Así resume el ya exdiputado popular Sebastián Contín, jurista de profesión, su última etapa en las Cortes. Con el debate sobre el estado de la Comunidad puso punto y final a más de una década de trayectoria profesional -primero como concejal del Ayuntamiento de Zaragoza con Eloy Suárez y Jorge Azcón y posteriormente como diputado y portavoz de Industria y Competitividad del grupo liderado por Luis María Beamonte-, que ahora continuará en el sector privado.

En los próximos meses cursará un programa de liderazgo global en la Universidad de Hong Kong para el que solo se eligen a 16 personas cada año en todo el mundo. "Nunca entré en política pensando en quedarme para siempre. Tenía claro que era una pasión, que no iba a servirme de ella como una profesión", manifestó.

Su renuncia al acta de diputado, puesto que en adelante desempeñará Fernando Ledesma, ha sido fruto de una decisión que llevaba madurando prácticamente tres años. Aunque inicialmente pensó que podría compaginar el programa de liderazgo con su labor en el Parlamento autonómico, en septiembre vio que era imposible y pactó su salida con el presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte, tras el debate autonómico. "Tenía necesidad de volver al ejercicio de mi profesión, y eso pasaba por este programa, que me abrirá nuevas vías y futuras oportunidades", agregó.

Aunque la pandemia ha hecho que el arranque del curso -pensado para ‘nutrir’ a futuros líderes políticos y desarrollar una mejor comprensión de problemas globales desde perspectivas asiáticas- haya sido ‘online’, Contín espera ser llamado "en cualquier momento" por la Universidad de Hong Kong para iniciar las clases presenciales.

"Si decía que no o no podía por motivos laborales llamaban a los siguientes seleccionados. Probablemente marcharé en las próximas semanas", indicó.

El exdiputado popular cree que será "un buen cambio" y ya ha empezado a diseñar su proyecto de futuro: un despacho centrado en asuntos geopolíticos. "Estoy conociendo a muchísima gente, personas de mucho nivel. Todo esto se aleja un poco de la concepción de carrera profesional que tenemos en España", expuso.

"Es algo sano"

Para Contín, que cuenta en su currículum con un Máster en Instituciones y Derecho Europeos en el Colegio de Europa, en Brujas (Bélgica), y un Programa de Liderazgo para la Gestión Pública, ve "algo muy sano" volver al sector privado tras estos años en la vida política. "He querido aportar y volver con total normalidad a mi vida profesional. Me he marchado cuando prácticamente me sentía mejor, cuando aún me quedaban tres años al frente del escaño", subrayó.

A sus 44 años, asegura no tener "ninguna intención" de volver a la política activa. "Pero nunca puedes cerrar ninguna puerta en la vida, ni en esta ni en otras facetas. En estos últimos años tenía la sensación de haber llegado a un fin de ciclo, aunque mis convicciones me piden seguir sirviendo al interés general", dijo.