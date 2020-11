El Salud ofrece alojamiento a los sanitarios positivos asintomáticos

La gerencia del Servicio Aragonés de Salud ha emitido una instrucción para establecer un circuito específico para la derivación de trabajadores sanitarios positivos en covid-19 y asintomáticos o con clínica muy leve a la residencia Albertia de Valdespartera, en el caso de que no puedan realizar el aislamiento domiciliario en sus hogares. Esta comunicación se ha remitido ya a los centros para que el personal conozca esta posibilidad que se ofrece.

El documento, con fecha del pasado miércoles y firmado por el director gerente del Salud, José María Arnal, subraya que, siempre que sea posible, las personas diagnosticadas de enfermedad por coronavirus que no precisen hospitalización permanecerán en aislamiento en su domicilio. Solamente cuando no se pueda garantizar una cuarentena en sus viviendas en condiciones adecuadas, se presentarán solicitudes de acceso a este dispositivo. La solicitud podrán realizarla los servicios de prevención de riesgos laborales de los sectores sanitarios y los trabajadores sociales de Atención Primaria y Especializada y será gestionada por la subdirección de Salud Pública. El coordinador del sistema de Atención a Alertas de esta Dirección General del Departamento de Sanidad, tras valorar si es o no pertinente la derivación, contactará con el responsable del dispositivo por parte de Cruz Roja para informar del paciente a trasladar. Será el encargado de completar la gestión y comunicar los datos al resto de encargados de la atención de los usuarios de la residencia Valdespartera.

En este espacio habrá personal de Cruz Roja las 24 horas del día para facilitar la estancia. El seguimiento de la evolución de los residentes recae en el centro de salud Valdespartera, salvo a partir de las 17.00 entre semana, el sábado por la tarde y el domingo, así como los días festivos, cuando el referente asistencial será el servicio 061. Los profesionales encargados del rastreo en Valdespartera coordinarán la solicitud de PCR previa al alta, en colaboración con el personal de enfermería. Si el resultado es negativo, la dirección de Atención Primaria se pondrá en contacto con el médico responsable de cada paciente para informarle del fin del confinamiento.

Este espacio, gestionado por Cruz Roja, se puso en marcha a principios de agosto, para proporcionar alojamiento a personas asintomáticas que tienen dificultades para mantener las condiciones de aislamiento y distanciamiento social en sus habituales lugares de residencia por distintas razones. La media de ocupación hasta ahora es de unas 30 personas. La residencia cuenta con 78 plazas. Según explicaron ayer desde Cruz Roja, en estos momentos, hay once personas en la residencia. Tal y como adelantaron, ya han tenido alojado con anterioridad algún sanitario. En la planta reservadas a las unidades familiares, explicaron, hay habitaciones para ellos. La residencia Albertia, que todavía no se había estrenado cuando se puso a disposición del Gobierno de Aragón, cedió las instalaciones para el alojamiento de pacientes asintomáticos.