'Charrín, charrán', la televisión en aragonés

En pocos años el aragonés ha pasado de ser una lengua rural, familiar, con un uso escrito puntual, a estar presente en todos los ámbitos de comunicación: internet, wikipedia, redes sociales, música, radio, teatro y, por fin, la televisión. ‘Charrín-Charrán’ es el primer programa íntegramente en aragonés que emite Aragón TV y que gracias a la emisión diferida podemos ver todos los programa en ‘TV a la carta’, un gran recurso permanente para el profesorado de aragonés o de ciencias sociales para utilizar en las aulas, no solo para conocer el aragonés, sino por la variedad de temáticas que se tratan de todos los ámbitos.

Conoixetz o programa d’Aragón TV ‘Charrín-Charrán’? Dende mayo de 2019 a cadena autonomica emite o suyo primer programa en lengua aragonesa. Ye una traza bien divertida y enchugardida d’acercar a la sociedat aragonesa una lengua que por cada día ha iu perdendo més parladors, pero que encara ye viva en as vals y en muitos lugars de l’Alto Aragón.

Por un regular esta lengua ha estau relacionada con temas rurals, d’a vida d’antesmás u con oficios tradicionals. Pero con este programa se pretende fer veyer que se puet charrar en aragonés de qualsiquier cosa. Amás en ‘Charrín-Charrán’ i participa chent de totas edatz y con perfils muito variaus. En a suya meya hora d’emisión podemos veyer diferets seccions como reportaches, entrevistas en plató, una sección aón podemos aprender más sobre a gramatica y vocabulario d’a lengua, una sección de creación audiovisual y mesmo una de sciencia.

Qui fa parte d’o programa Charrín-charrán, grabau y produciu por a productora A Rodar servicios audiovidals? Pos amás d’un gran equipo tecnico, periodistico y lingüistico. Debant d’a cámara nos acompanya totz os domingos: Silvia Cebolla, que conduce o programa y fa diferents entrevistas y reportaches; Juan Pablo Martínez, que fa a sección lingüistica de ‘Pizarra y Clarión’; Edu Laga, que fa a sección de sciencia ‘Eureka!’; y Guillermo Gorria, que nos cuenta en os suyos reportaches historias amagadas d’os lugars d’Aragón.

Quan podetz veyer o programa?: totz os domingos de maitins entre as 10.00 y as 11.00. Aón lo podetz veyer?: en Aragón TV y en a pachina d’a cadena que puya totz os programas de punta ta coda una vegada que ya s’han emitiu y los podetz veyer en diferiu. Tamién en o canal de Youtube d’o programa tenetz totas as seccions de ‘Pizarra y clarión’ d’o nuestro profesor Juan Pablo Martínez y muitas atras cosas más.

Dirección: Heraldo Escolar y Estudio de Filología Aragonesa. Colaboración: Silvia Cebolla Civil (youtuber y presentadora de TV). Coordinación: Fernando Romanos Hernando, profesor de la Universidad de Zaragoza y de instituto