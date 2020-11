El cuatriparto saca adelante la aprobación inicial del presupuesto con apoyo de Cs e IU en un pleno bronco

Ningún partido se ha salido del guion previsto. El cuatripartito ha sumado sus fuerzas con Cs e IU para aprobar de forma inicial el proyecto de presupuestos para 2021. Con 48 votos a favor ha salido adelante la propuesta, que inicia ahora el trámite de presentación de enmiendas y que se votará de manera definitiva el 30 de diciembre. La sesión ha sido más bronca de lo esperado por las dudas que PP y Vox han expresado sobre la llegada de los fondos europeos, que han derivado en reproches por parte del consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, al respecto. La tensión ha ido en aumento cuando la diputada del PP Carmen Susín ha justificado el voto en contra de su partido porque no les han consultado en la elaboración de las cuentas. Pérez Anadón ha recalcado que el presidente Javier Lambán llamó al líder del PP-Aragón, Luis María Beamonte, tras el debate sobre el Estado de la Comunidad para analizar las cuentas, si bien no se rentabilizó el diálogo. No ha compartido su argumento el líder del PP-Aragón, Luis María Beamonte, que desde su escaño le ha llamado "mentiroso".

Durante las intervenciones, se han escuchado, entre murmullos, alusiones a la concertada y al apoyo de Bildu a las cuentas nacionales. Tal ha sido así que, en su réplica al PP, Pérez Anadón se ha ofrecido a 'abandonar' temporalmente su condición de consejero de Hacienda para dejar clara su opinión y zanjar el debate al respecto.

El portavoz del PSOE en las Cortes, Vicente Guillén, ha insistido en que es el presupuesto que más apoyo inicial ha suscitado de la época democrática y ha agradecido el apoyo a Cs e IU. Ha lamentado que el PP "se haya unido a la extrema derecha de Vox para rechazar los presupuestos más sociales de los que se han presentado en la Cámara". "Lambán se comprometió a llamar y así lo hizo", ha reiterado, y ha hecho hincapié en que, en su opinión, "cuando los aragoneses han necesitado al PP", el PP no ha estado. Incluso a sugerido que se usa al PP de Aragón para hacer oposición a Madrid.

Susín ha afeado al Gobierno que haya incluido los 216 millones de fondos europeos en el techo de gasto. "No merecen nuestra confianza. No son de fiar y lo han demostrado hoy en la tribuna", ha subrayado. Para la diputada popular, el Gobierno aragonés les pide "lealtad" cuando "han traicionado el pacto al que llegamos los partidos" al apropiarse de la estrategia aragonesa de recuperación que todos menos Vox acordaron. Su mayor crítica se ha centrado en que el proyecto de presupuestos "va a endeudar a Aragón al doble para nada, pues ni resuelven los problemas de hoy e hipotecan las generaciones futuras para Aragón". El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha lamentado que con su argumentación no ha podido "convencer a otros grupos" de que "es un mal presupuesto para Aragón y "se ha perdido una oportunidad histórica de recuperar la confianza en los gobiernantes".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha decidido votar a favor, y ha deseado que se atiendan su peticiones para mantener su apoyo en la votación definitiva de diciembre. José Luis Saz, de Ciudadanos, ha centrado su discurso en defender el valor de la "centralidad" en la política útil. "Creemos que se puede construir desde la oposición y es lo que queremos hacer", ha subrayado.