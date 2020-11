Lotería de Navidad: largas filas en las administraciones… pero pocas ventas

Recta final. A falta de un mes del gran día de la Lotería Nacional, el sorteo de Navidad, las filas en las administraciones del centro de Zaragoza son “más largas que nunca”, a pesar de que la venta ha caído casi un 40% respecto a años anteriores.

11.45. Calle Don Jaime de Zaragoza. Más de treinta personas esperan inquietas a comprar un décimo que les traiga buena suerte en tiempos de pandemia -y de crisis económica-. A cien metros, en la administración nº1 en el Coso, otros tantos zaragozanos hacen fila para no quedarse sin el número de su empresa o de las asociaciones culturales y clubes deportivos que acostumbran comprar.

La campaña de Navidad supone casi el 70% de la facturación de la mayoría de las administraciones. Este año, se estima que perderán 1.200 millones de euros. “Las filas son espectaculares, nunca las había visto tan largas. Sin embargo, la gente viene a comprar uno o dos décimos. Está siendo un año muy malo y es imposible que en lo que resta nos pongamos en las cifras de otros años. Nosotros sí que aguantamos, pero dos campañas de Navidad así pueden ser inviables”, explica Alejandro Aznar, vicepresidente de la Plataforma Independiente de Administradores de Lotería (PIDAL) y titular de la del ‘Rosario’ de Zaragoza. El administrador asegura también que las colas son extensas porque a la afluencia de gente estas semanas se suma la distancia de seguridad que mantienen los clientes.

"El turismo nacional es un gran consumidor en los meses de verano. Cuando vienen autobuses del Imserso se llevan la lotería por paquetes"

El parón de la economía ha hecho mella en la venta de décimos y participaciones. “El turismo nacional es un gran consumidor en los meses de verano. Cuando vienen autobuses del Imsersose llevan la lotería por paquetes. Este año no ha habido turismo”, denuncia Aznar. A eso se suma que algunas asociaciones rurales, culturales y deportivas han decido no vender su número este año y las fiestas patronales, un buen momento y lugar para ofrecer participaciones, no se han celebrado este año. Y para rematarlo, la hostelería, que siempre acostumbra a vender números, este año “está cerrada”. Los aragoneses, estima Aznar, se gastarán entre 60 y 65 euros de media en Lotería de Navidad este 2020, unos 20 euros menos que los últimos años, a pesar de que la consignación asciende a casi 91 euros.

Filas en las administraciones del centro de Zaragoza para comprar Lotería de Navidad. Oliver Duch

A pesar del descenso de ventas en ventanilla, el despacho de Alejandro Aznar ha vendido un 600% más de lotería por internet que otros años. Con dos plataformas online, una para particulares y empresas y otra para el mercado internacional, ‘El Rosario’ cuenta con 150 pedidos diarios. Y es que esta administración fue la primera en toda España en abrirse al mercado digital, hace más de 20 años, en 1997.

En Aragón hay unos 330 puntos de venta, de los que 251 se localizan en Zaragoza. Cada español invertirá este año en la lotería de Navidad una media de 65,66 euros. Según datos aportados por Loterías y Apuestas del Estado, de cara a la Navidad en España se venderán un total de 15.437.982 billetes de lotería que consignarán 3.087,5 millones de euros.

La cara optimista

“La ilusión no hay que perderla. Yo voy a comprar lo mismo que otros años”, subraya María Temprano, una de las jóvenes que espera su turno en la administración del Coso. Pablo Castiñeira tiene por delante más de 15 personas, pero no quiere quedarse sin el número de su empresa. “Yo no voy comprar ni más ni menos que el año pasado. Con todo lo que está sucediendo igual la gente se anima a comprar más”, afirma. La administradora de ‘Doña Isabel’, Isabel Almolda, es optimista con la campaña de este año. “La gente tiene mucha ilusión, confía en la Lotería”, resume. La administración cuenta con tres ventanillas que no descansan ni un minuto desde que comenzó noviembre. “Como en los últimos años hemos repartido muchos premios, la gente nos dice que elijamos nosotros el número porque somos los que damos la suerte”, argumenta.

Administración de Lotería 'Doña Isabel', en el coso de Zaragoza, este lunes. Oliver Duch

“El sorteo de Navidad siempre trae un efecto llamada de ilusión y esperanza. Esperamos el final de campaña intenso”, sustenta Alejandro Aznar. Este año, la pandemia también está presente en el spot de la Lotería de Navidad 2020 que, bajo el eslogan 'Compartir como siempre, compartir como nunca', hace un recorrido por la Historia de España.

El más vendido

El número estrella de este año es el 14.320, el día que comenzó el estado de alarma. La administración de Aznar agotó este número en julio. “Nos llegó una serie de salpicado de este número y nos siguen llamando por teléfono de toda España para comprar este décimo”, sostiene. Los números acabados en 13 son otro de los habituales reclamos cada año, aunque cada usuario tiene su petición particular cada Navidad. Unos apuestan por el número “de toda la vida” mientras que otros se guían por supersticiones o por fechas significativas.