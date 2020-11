Sandra Lario: "Cuando nos vemos entre cuatro paredes que limitan la libertad, la cultura se convierte en la vía de escape"

Un año más, Rasmia!, el Festival de poesía joven de Zaragoza, se ha propuesto llenar las calles de la ciudad de versos. Versos que, en esta ocasión, tendrán que atravesar mascarillas y cumplir con las medidas de seguridad pertinentes. "Actualmente algunos eventos están disponibles únicamente por streaming, otros, en vivo, pero con el 25% del aforo, aunque,, salvo uno, no se ha cancelado nada", explica Sandra Lario, coordinadora del festival y fundadora de la Asociación Noches de Poemia.

Para esta joven, poeta y periodista, tanto la poesía, como el arte y la cultura en general, están aportando vida a este momento. "Es justo lo que nos está faltando a todas las personas, al ver limitada nuestra forma de vida. Pues, cuando algo se ve limitado por todas partes, tiene que buscar un lugar por el que brotar, salir, escapar. Cuando nos vemos entre esas cuatro paredes que limitan nuestra libertad, el arte y la cultura se convierten en la vía de escape". Y este año, más que nunca, además de en escenario para jóvenes poetas, Rasmia! pretende convertirse en un soplo de aire fresco que llene las calles de vida.

Del germen al verso

La Bóveda del Albergue era uno de los lugares de encuentro de Noches de Poemia. S. Lario

El Festival de poesía joven de Zaragoza no puede entenderse sin la Asociación Noches de Poemia, ni esta, sin Sandra Lario. "En Zaragoza nunca ha habido vacío poético, porque siempre ha habido gente moviendo cosas, como la Asociación Aragonesa de Escritores, el micro abierto de El Zorro, los eventos de La Campana de los Perdidos…. Pero, en el momento en el que decidimos llevar esta idea adelante Luis Rudis, -músico y también poeta zaragozano- y yo, creímos que había una carencia en el terreno joven y que las voces que estaban empezando necesitaban un espacio para expresarse a través de la poesía y crear comunidad”, recuerda Lario, y prosigue: "Hasta 2017 no arrancó el proceso para fundar la asociación y no fue una realidad hasta 2018 con todos sus papeles en regla. “Al principio, a los eventos de Noches de Poemia acudíamos jóvenes de alrededor de 20 años. Eran una forma de mover la cultura como forma de ocio, algo que impulsas con ilusión juvenil sin plantearte nada más. Y, con el tiempo, quisimos consolidar proyectos de mayor tamaño, hasta que, en 2018, llegó el primer Festival Rasmia!". En este proceso le acompañaron, además de Rudis, otros jóvenes con inquietudes poéticas: Adrián Flor, Gema Carreras, David Jaraba y Bayron San.

"Noches de Poemia comenzó con encuentros semanales que se celebraban en La Bóveda del Albergue", una etapa que se alargó durante cuatro años, según cuenta la joven. "Desde septiembre hasta junio, cada miércoles hacíamos un evento diferente: desde micros abiertos hasta talleres, recitales de poesía, el Altercado Slam, presentaciones de libros de otros poetas jóvenes… Pero tanta variedad de eventos conllevaba un ritmo frenético de programación. Por eso, tras estos cuatro años, decidimos dejar este ciclo atrás y apostar por algo más profesionalizado", aunque eso supusiera espaciar en el tiempo las actividades. Mientras tanto, apostaron por el formato de Altercado Slam, "ya que estaba triunfando entre el público joven", aclara, y de La Bóveda pasaron al Sótano Mágico. "Allí nos acogieron muy bien, siempre están abiertos a otros eventos culturales de otras ramas", añade.

Conforme Noches de Poemia maduraba, se esbozaba el Festival. "Rasmia! está incluido en una iniciativa del departamento de Juventud del Ayuntamiento, dentro del programa 12 Lunas, que está a su vez incluido en el plan antidrogas de la institución", cuenta. "Nos dijeron que querían unir entidades culturales para hacer este festival, algo muy amplio que tocase múltiples espacios ya gentes culturales", así que se pusieron manos a la obra. Y llegó 2018 y, con él, la primera edición del festival.

¿Quiénes son los poetas jóvenes zaragozanos?

Uno de los participantes de Altercado Slam!. S. Lario

La coordinadora del festival asegura que en Zaragoza "hay muchos jóvenes que están empezando a expresarse a través de la poesía, y que la usan como vía de escape y método de expresión, como forma de reivindicación, para reflejar la realidad que viven y que tienen ganas de darse a conocer, experimentar en un escenario, encontrar canales en los que poder escuchar su voz". Y esto es lo que pretenden hacer desde el festival: "Dar un espacio a estos y estas jóvenes, al tiempo que crear un lugar donde el resto de la población de la ciudad pueda descubrir esas voces".

"Son gente con voz propia que está pisando fuerte en el panorama cultural"

Jóvenes como Bárbara Armstrong, Daniel Gómez, Bayron San, Ainara García, Yoel Saldaña, Celia Carrasco, Davianna Candelario, Andrés Llena o Lucía Melz, que es la poeta más joven que ha pasado por Altercado Slam. "Todos han pasado por Noches de Poemia y han crecido poéticamente hasta convertirse en referentes de poesía joven en Zaragoza. Son gente con voz propia que está pisando fuerte ahora mismo en el panorama cultural", aclara Lario.

¿Cómo puedo disfrutar de Rasmia! este año?

Inauguración del III Festival de poesía joven de Zaragoza Rasmia!. S. Lario

El programa del festival ya estaba listo cuando se modificaron las restricciones en el ámbito cultural. Sin embargo, la mayoría de los eventos continúan en pie, eso sí, con aforo reducido. No obstante, conviene que se comprueben las posibles actualizaciones que la organización vaya publicando en sus redes sociales.

Entre las actividades del festival podrás encontrar el Concurso Versos con Rasmia, una sección participativa que ya celebró su primera edición el año pasado y una segunda durante el confinamiento. Para participar debes enviar a rasmiajuventud@gmail.com un poema de autoría propia y un minuto de duración máxima". Los ganadores podrán hacerse con bonos en librerías de entre 100 y 300 euros. "Es una forma de dar visibilidad a las nuevas voces de poesía de Zaragoza, que concluye con un recital colectivo", resume.

Este año, desde la organización del festival quieren ir un paso mas allá y hacer un libro que reúna todas estas voces que se presenten a la convocatoria. "Queremos que sea costumbre y que a raíz de este año se saque un librito de cada edición".

Poesía como espejo en el que mirarse

Sandra Lario, coordinadora del Festival de Poesía Joven de Zaragoza ‘Rasmia’. Sandra Lario

Mucho antes de que la idea de este festival llegara a materializarse, una pequeña Sandra disfrutaba escribiendo pequeños relatos. Después, llegó la adolescencia, una etapa en la que, como ella cuenta, '"rompes con la infancia y tienes experiencias propias, lo cual hace que las historias evolucionen mucho. Y, cuando ya eres adulto, lo ves de manera más pausada, no tienes ese impulso tan inmediato de escribir para expresarte, tu manera de escribir cambia, es más introspectiva", opina una Sandra ya de 27 años, miembro de la Asociación Aragonesa de Escritores, con un libro publicado, 'Subterfugio' y varias colaboraciones a sus espaldas.

Recuerda que su primer contacto con la poesía de manera "más consciente" fue en el instituto gracias a la asignatura de Lengua y Literatura. "Entonces se empiezan a leer diferentes autores. Creo que el primero que llamó mi atención fue Lorca". Su búsqueda por nuevos versos la llevó a Alejandra Pizarnik, Gloria Fuertes, Idea Vilariño, Silvia Plath... "Pero además de los famosos me gustaría también mencionar a los de mi alrededor, esos a los que quizá no todo son lo que todo el mudo conoce, pero que merece la pena descubrir y leer, como Luisa Miñana, Nacho Tajahuerce, José Malvís, Ángel Guinda y otros grandes referentes de la poesía en Aragón.

Aunque asegura que le gustaría volver a publicar en un futuro, "ya desde la perspectiva de una poesía más adulta", ahora mismo la organización cultural es la protagonista de su esfuerzo. Y no poco, teniendo en cuenta que este año iba a dar un paso más allá, porque Zaragoza tenía un gran plan para 2020: convertirse en sede nacional de la Poetry Slam y reunir talentos de más de 30 ciudades, cuyo finalista representaría a España en la final europea. "Tuvo que posponerse y por el momento está programado para la primavera de 2021. Estamos a la espera de ver si será posible, pero se tiene que celebrar", asegura.

