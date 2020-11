Javier Lambán: "Se trata de salvar la Navidad"

"Se trata de salvar la Navidad". Ese es en estos momentos el objetivo de las medidas contra el coronavirus del Gobierno que dirige Javier Lambán, para quien "cruzando los dedos, a corto y medio plazo no está en el horizonte el fantasma del confinamiento".

El presidente de Aragón ha dicho esta mañana en el programa 'La Rebotica' de Radio Zaragoza que ahora "todos los indicadores son positivos", pero avisó de que todo esto "no servirá si no somos más responsables".

"Ahora mismo se trata de salvar la Navidad, es fundamental que lleguemos al mes de diciembre en unas buenas circunstancias para que el comercio no se resienta", afirmó.

Lambán, que ha calificado el Puente del Pilar de "demoledor", ha dicho que "en Aragón hemos tratado de compatibilizar salud y ecomomía, llegando a la conclusión de que sin salud no hay economía". "La evolución positiva de los indicadores -ha dicho- nos hace alentar la esperanza de que quizá en próximas fechas podamos levantar ciertas restricciones". Pero se ha resistido a poner plazo: "No hay una fecha. Esta semana, no. No sé si la semana que viene, pero permítame que no adelante ninguna fecha".

Con respecto a la situación de los colegios durante la pandemia, Javier Lambán ha ido algo más allá. Tras calificar de "temores infundados" finalmente, las prevenciones ante la vuelta al cole, el presidente aragonés explicó que "por razones educativas, hay muchas posibilidades de que la presencialidad se incremente de manera sustancial". Matizó, sin embargo: "La curva no se acaba de estabilizar y aunque vamos por buen camino, ahora mismo no parece recomendable". Aun así, añadió: "Me atrevo a pronosticar que no tardaremos en tomar decisiones interesantes en este sentido".