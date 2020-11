Rafael Lázaro: "Con la pandemia hemos perdido un 42% de viajeros en el tren"

La covid ha supuesto un batacazo para el transporte. ¿Cuántos viajeros han perdido los regionales y cercanías?

Con las restricciones de movilidad de ahora y las de la primavera, que fueron más tajantes, con una circulación por corredor, hemos perdido un 42% de los viajeros de media distancia y un 36% de cercanías. Damos servicio, pero no hay posibilidades de moverse.

¿Cuándo se podrá recuperar?

Va todo en función de la evolución de la pandemia. Cuando finalizó el estado de alarma, a finales de junio, la demanda respondió y la gente subía a los trenes para ir a los pueblos. Por eso confiamos en la respuesta en cuanto pase.

La mejora de la línea de Teruel apenas permitirá ganar tiempos de viaje. ¿Qué futuro tienen los regionales si tardan más que el bus de línea y el coche?

Damos servicio a las 22 poblaciones que tenemos entre Zaragoza y Teruel y el resto de operadores no dan el mismo. El servicio es bueno e íbamos en números positivos de viajeros si lo comparamos con 2018 (en 2019 la línea se cortó por obras). Se ha mejorado la infraestructura y el vehículo, por lo que la demanda responderá.

Los nuevos trenes prometidos se demorarán hasta 2024. ¿Cómo piensan ser competitivos?

Dando servicio a los viajeros. Y estamos implicados con el territorio con el tren de Prepirineo o el de los Amantes y con el TRD se pueden llevar ahora bicicletas para hacer la vía verde.

¿La reapertura del Canfranc puede ser un revulsivo?

La línea de Canfranc iba como un tiro. Hemos doblado el número de viajeros, de 7.000 a más de 13.000, y ahora estábamos en récord mes a mes. El interés turístico va a beneficiar, al igual que haya más posibilidades de movilidad.

Los cercanías circulan casi vacíos y apenas superan las cifras de usuarios de su estreno. ¿Tiene alguna solución?

Tendremos que seguir trabajando con el consorcio de transportes, con el que estamos viendo diferentes escenarios y formas de colaboración. Si las cosas no cambian, los resultados tampoco.

¿En qué se va a traducir?

Tendremos que ver si podemos complementar a los autobuses y si parte de las líneas que llegan a Zaragoza se pueden quedar en alguna de nuestras paradas.

Vamos, que el futuro pasa por la intermodalidad.

Es la forma para incrementar viajeros, pero para la viabilidad económica nos queda muchísimo. Hasta febrero, el 17% de los viajeros recurrían al transbordo con el transporte urbano. La penetración de la tarjeta Lazo es importante.

Renfe no cubre ni un 10% del coste de servicio. ¿Cuál es su rentabilidad social?

La que podemos ofrecer al millar de trabajadores que tenemos al día. Y con el servicio de cercanías se construyeron las estaciones del Portillo, Goya y Miraflores para los viajeros de media distancia.

¿Se plantea incluir una parada junto a Torre Outlet, como pide la propiedad, para ganar usuarios?

La ley del sector ferroviario implica en esas decisiones a las administraciones. Debe ser la Administración territorial la que inste al Ministerio a modificar la línea.

¿Pero supondría un revulsivo?

Todo suma.

El servicio nunca será rentable si se limita a una línea netamente urbana que no cubre el extrarradio de Zaragoza. ¿Lo comparte?

No hay ninguna línea de cercanías en España que cubra los gastos. No podemos llegar al número de frecuencias que tienen tranvías o autobuses, pero nuestra capacidad no la tienen ellos.

Los expertos instan a ser ambiciosos y hacer la línea circular para cubrir Plaza, Puerto Venecia y La Cartuja y atraer más público.

Explotamos lo que está definido como obligación de servicio público. Comparto el debate, pero no es una cuestión de una opinión.

En las directrices de movilidad se plantea el modelo de tren-tram para ampliar la red. ¿Trabajan en alguna propuesta concreta?

Hay ejemplos en Cádiz, pero le digo lo mismo. Es una cuestión a debatir.

En este caso, ya está previsto en un documento aprobado y es una prioridad para el consejero de Vertebración.

Con nosotros no se está trabajando en ninguna propuesta.

¿El AVE de bajo coste puede atraer más viajeros a los cercanías y regionales?

Por supuesto, aunque no tenemos estimaciones porque es algo nuevo. Hay servicios regionales en los que el billete vale para el Alvia y la experiencia es positiva.