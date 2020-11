Hosteleros de hamburguesas gourmet abren un local en plena pandemia: "La crisis también es oportunidad"

Pocos hosteleros pueden presumir de haber abierto un establecimiento en plena pandemia. Ángel Lou, Neli Meloiu y su hija Fabiana Meloiu estrenaron hace dos meses su segundo Tik Tak House en una céntrica calle zaragozana. “Hemos decidido abrir esta hamburguesería porque la otra que tenemos funciona muy bien. La crisis también es oportunidad”, explica la joven de 31 años. La idea de abrir un nuevo negocio se remonta hasta antes del confinamiento, pero la inauguración oficial fue apenas unas semanas antes de que se prohibiese el consumo en el interior de los bares. “Los locos pueden volar”, recalca. Con el nuevo local abierto, que no disponía de terraza, los empresarios decidieron pedir la licencia y acondicionar una zona con calefactores, sombrillas y mantas. “Los clientes nos piden mantitas si quieren y las desinfectamos después de cada uso y las lavábamos cada tres días”, expone.

Una buena gestión de las redes sociales y “un producto de calidad” han sido el punto de inflexión para abrir este segundo restaurante. “Desde que mi hija empezó a mover el negocio por las redes sociales, esto ha sido un boom”, señala Neli. Esta familia apuesta desde hace siete años por las hamburguesas “gourmet” cuando todavía “no estaban de moda en Zaragoza”: “Todas las semanas hacemos las salsas y picamos la carne Asturiana de los Valles certificada”, admite Ángel, chef y dueño del establecimiento, junto a su mujer y su hija, que decidió deja sus labores como ingeniero para no salir de los fogones, tras sacarse un Máster en cocina profesional.

Otra de sus armas es la innovación. “Es importante que el cliente siempre esté sorprendido y no se aburra. Cuando eres habitual de un sitio a los 6 meses te sabes la carta entonces hay que ir cambiando para que la gente tenga novedades. Intentamos innovar cada día”, afirma el cocinero. De hecho, durante los meses previos a verano en los que el local de Baltasar Gracián tuvo que estar cerrado, los tres aprovecharon para probar e inventar salsas nuevas.

El chef y una empleada de Tik Tak House preparan un pedido para llevar. Guillermo Mestre

“Todo el mundo tiene la imagen de que las hamburguesas las ofrecen compañías grandes de comida rápida. Lo nuestro es distinto, una experiencia nueva a la hora de comer una hamburguesa”, resalta Ángel.

A día de hoy, el servicio de comida para llevar es prácticamente su sustento principal. “Apostamos mucho por el 'Take Away'. En estos momentos, desde que no se puede consumir en el interior, es muy importante para nosotros”, destaca la joven. Tik Tak House, que cuenta con 8 trabajadores, prepara alrededor de 50 cenas los sábados para consumir en el domicilio. “Era impensable para nosotros hacer comida para llevar antes del confinamiento, pero decidimos mandar hamburguesas a hospitales y a la policía y de ahí surgió la idea de servir para casa”, explica Fabiana. Los pedidos para comer a domicilio de Tik Tak son característicos por los mensajes que escriben los empleados a sus clientes, inspirado también en la comida solidaria que repartían. “Cuando mandábamos comida poníamos mensajes para intentar sacar una sonrisa a los sanitarios. Ahora lo hacemos también en los pedidos de nuestros clientes”, asegura.

Para la decoración de los locales, los dueños apostaron por el arte urbano. “Una de las paredes del nuevo local es un grafiti de Barrok, uno de los mejores artistas urbanos de Zaragoza. En el otro restaurante, también nos ha pintado la fachada simulando la de este nuevo local”, admite Fabiana.

Futuro

La hostelería vive uno de sus peores momentos en Aragón. “Los impuestos no cambian y los gastos fijos siempre están ahí, pero nos apetecía mucho montar este local, es un sueño. Nos hemos arriesgado con el riesgo de fracasar”, cuenta Neli. El chef defiende que esta situación no puede durar “para siempre”: “Vamos a pasar unos meses malos y nos tocará aguantar, pero ya llegará 2021 o cuando se pueda y trabajaremos como hemos hecho siempre".

Con un Tik Tak abierto desde hace siete años y un nuevo restaurante recién inaugurado, los empresarios no se ponen límites. “Afrontamos el futuro con ilusión y esperanza. Yo me imagino que por el carácter que tenemos cuando este local funcione y esté controlado daremos el paso de abrir un tercero”, concluye el chef.