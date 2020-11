El espejismo de la burbuja

Creo que el confinamiento tiene un efecto secundario perverso que juega en contra de su propio fin. Me explico. La vida que llevamos en estos momentos, en la que nuestros movimientos se limitan a lo básico: trabajo, colegio y compra, nos acaba por envolver en una burbuja. Una burbuja que nos protege del virus pero que también nos aísla de la realidad. Y la realidad es el virus.

Ya todos conocemos a alguien que lo ha tenido, incluso a quien ha perdido a un ser querido por este motivo. Pero no vemos el sufrimiento de esas personas, no lo ven si sus seres más cercanos, porque agonizan y mueren solos y aislados. No podemos compartir sus últimos momentos, ni siquiera ver su cadáver.

Tengo la sensación de que eso nos impide tomar conciencia del peligro. Y lo vivimos como algo ajeno a nuestra pequeña burbuja. Nos protegemos, sí. Pero a nuestra manera. Con la laxitud que nos parece conveniente y necesaria.

Si la covid se manifestara en pústulas purulentas sobre nuestro cuerpo, aunque infectara solo a la décima parte de personas que lo hace ahora y nadie muriera, tendríamos mucho más cuidado. Pero esa falta de síntomas que se produce en la mitad de los casos nos hace incluirnos entre los que no sufrirán, arrastrados por un sentimiento de excepcionalidad que a veces nos ciega a todos y nos impide apreciar el peligro.

Mi compañero Jorge Mora dice que ahora las películas parecen la realidad y nosotros, la ficción. Ojalá.