Los escolares podrán almorzar en el recreo del colegio si mantienen la distancia social

El Departamento de Educación permite desde este martes que los escolares almuercen en el patio del colegio en lugar de obligar a que la ingesta de alimentos a media mañana se produzca en el aula. Esta medida, que dependerá de que se garanticen las medidas sanitarias como la distancia social, había sido solicitada por las familias en varias reuniones y, tras el visto bueno de los expertos sanitarios, se ha decidido modificar la orden de inicio de curso. "Esta decisión pone de relieve que los planes de contingencia son documentos vivos que se van adaptado a la situación epidemiológica", destacaron desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar).

Explicaron que hace unas semanas que se trasladó al Departamento esta cuestión, una acción que también llevaron a cabo desde la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Aragón (Fecaparagón). "Recibíamos consultas de las familias porque consideraban que era más seguro comer en al aire libre que en una clase", explicó su presidenta Concepción Ibáñez, quien valoró positivamente que finalmente se haya optado por permitirlo. "De este modo cada centro podrá tomar sus propias decisiones", apostilló.

Tanto Fapar como Fecaparagón recalaron la importancia de que, cuando se apueste por esta medida, se tomen todas las precauciones. La nueva norma detalla que cada alumno de infantil y primaria deberá llevar su almuerzo "protegido para evitar el contacto con superficies potencialmente infectadas"». El almuerzo podrá tener lugar en el patio de recreo, pero siempre que se mantenga la distancia social entre los compañeros del grupo estable de convivencia. Además, recalca que el menor "se retirará y custodiará su mascarilla durante el tiempo indispensable".

El presidente de la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (Aedipa), Ricardo Civera recibió con alegría este cambio normativo: "Supone una nueva opción, que cada centro verá si puede llevar a cabo o no, según sus espacios, número de alumnos y el plan de contingencia aprobado".

Reconoció que se trata de una decisión complicada, puesto que el almuerzo en el aula asegura que el menor está en su pupitre y no se mueve de él, respetando la distancia con el resto de sus compañeros. Sin embargo, los expertos sanitarios insisten en que la transmisión es inferior en espacios abiertos, aunque el control de los alumnos "sea más difícil".

Se reduce a tres días a la semana la oferta de plazas docentes



Desde esta semana, el Departamento de Educación solo hará tres ofertas semanales para sustituir al profesorado. A consecuencia de la pandemia y al elevado número de bajas propiciadas por positivos o cuarentenas preventivas, la DGA llegó con los sindicatos al acuerdo de hacer ofertas diarias. Fuentes de la Consejería que dirige Felipe Faci explicaron que se ha comprobado que, ante el número de clases que se cierran y los contagios que se producen en el ámbito educativo, no es necesario llevar a cabo llamamientos con tanta periodicidad.

Desde hacía unas semanas ya se habían eliminado las ofertas de plazas que se hacían los miércoles y ahora se ha apostado por quitar las de los viernes. De este modo, con carácter general, se harán llamamientos los lunes, martes y jueves. Esta medida, no obstante, está determinada para las vacantes ordinarias, por lo que podría haber alguna oferta los días no previstos en las plazas singulares, que son aquellas que no se han podido cubrir con anterioridad.