Lambán, sobre la distribución de la vacuna: "Se haría de manera centralizada, empezando por los colectivos vulnerables"

Tras las conferencias de presidentes mantenidas en los últimos días con motivo de la crisis sanitaria, el presidente Javier Lambán asegura que la distribución de la vacuna entre comunidades se haría de manera "centralizada" y de "forma coordinada y homogénea" en todo el territorio. Así lo ha adelantado en una entrevista con la cadena 'Onda Cero', en la que también ha sido preguntado por otros temas, como la presión hospitalaria provocada por el coronavirus, la nueva ley de Educación o la relación del Gobierno de España con el resto de partidos, entre ellos ERC y Ciudadanos.

En su entrevista con Carlos Alsina para el programa 'Más de uno', el presidente aragonés ha puntualizado que todavía no se ha concretado la forma en que se distribuirá la vacuna en España, si bien ha compartido sus impresiones. "La manera de distribución de la vacuna no se nos ha concretado, pero tras las conferencias de presidentes entendimos que no debía haber una competición entre comunidades. Se entendió que la distribución se haría de manera centralizada y se realizaría la vacunación de manera coordinada y homogénea", ha dicho. A su juicio, parece "lógico" que la vacunación se empiece por los colectivos más vulnerables, atendiendo a criterios sanitarios, de manera que "personas mayores y personas con enfermedades sean las primeras que reciban el tratamiento".

En Aragón, el presidente ha reconocido que el virus "no nos hadado tregua en ningún momento", lo que ha llevado a su Gobierno a tomar "duras" medidas para frenar la expansión de la covid-19.

"Nada más poner en marcha el estado de alarma tuvimos que volver a la fase dos y hemos estado siempre en situación alarmante. Cuando llegó la segunda ola, que para nosotros era la tercera, nosotros habíamos reducido a la mitad la tasa de afectados, pero seguía siendo alta", señala.

Más adelante se produjeron otras circunstancias desfavorables que obligaron a suspender las célebres Fiestas del Pilar en la capital aragonesa, aunque lamenta que hubo ciudadanos que las celebraron "por su cuenta".

"En el Pilar hubo fiestas paralelas en Zaragoza y otros ciudadanos viajaron por el territorio. Después de tomar las medidas duras, empezamos a ver mejorar los datos", subraya Lambán, al considerar que las restricciones que se han aplicado desde entonces han "surtido efecto", aunque no por eso se va a "bajar la guardia".

"Mantenemos todas las medidas vivas sin descartar en el futuro, si la curva se tuerce otra vez, seguir tomando nuevas", ha añadido.

La presión hospitalaria

La alta ocupación de camas en hospitales es un problema que afecta a muchas CC.AA., entre ellas Aragón, donde a pesar de haber descendido los contagios por la covid-19 en los últimos días, la atención ahora se centra en mitigar la presión hospitalaria.

"Entre marzo-abril tuvimos más personas ocupando las ucis. En estos momentos no hay riesgo de capacidad de hospitalización y capacidad de ucis. Hay camas y respiradores para llegar a más de 300", ha defendido Lambán, quien matiza no obstante que "el problema lo tenemos en el personal médico, intensivistas, pero se está incorporando personal y enfermeras en UCI", ha dicho en su entrevista con Alsina.

El presidente se ha mostrado también optimista por los resultados prometedores de la vacuna que "tanta esperanza nos ha insuflado" para dejar atrás esta "pesadilla" con su posible ditribución a "corto-medio plazo".

Ha reconocido también que el virus ha creado unos "vínculos de lealtad" entre las CC. AA., que espera que se formalicen para tener una verdadera "cultura federal en nuestro país".

"España no es un país territorialmente homogéneo, pero esperemos que las medidas sí lo sean. Mientras todo evolucione como lo está haciendo, mantendremos las medidas actuales", ha reiterado Lambán.

Los socios del Gobierno de España

En su entrevista con Alsina, el presidente del Gobierno de Aragón se ha pronunciado también sobre otras cuestiones políticas y ha opinado que él "preferiría a Ciudadanos que a ERC para aprobar los presupuestos", pues considera que "recurrir a quienes no creen en el proyecto de país siempre trae complicaciones".

Lambán ha calificado así a la formación naranja como un "socio muy tranquilizador", mientras que ve en ERC "aliado más inquietante".

"A mí por la calle no me ha parado porque hace falta modificar el delito de sedición, no es un clamor en la sociedad española", ha dicho.

La nueva Ley Celaá

En relación a la nueva ley de Educación, Lambán ha valorado que se trata de una de las piedras angulares del proyecto de nación, en el que la lengua es también "muy importante".

"Pediría al gobierno de España un esfuerzo para que esta ley de educación salga por consenso. Si sale sin consenso será una ley más que el próximo gobierno derribará", ha criticado después. A su juicio, la anterior normativa ideada por los 'populares', la polémica ley Wert, era "disparatada", por eso ve bien modificarla, aunque reconoce que debe hacerse por mayoría.

Respecto a la labor que ejerce la RAE, atesorando la lengua española, el presidente aragonés ha comentado que esta institución debería ser más cuidada por todos los poderes públicos, pues trabajan en ella "hombres y mujeres muy sabios", por los que siente "devoción", ha manifestado.

"Creo que los miembros de la RAE no son bien atendidos desde el punto de vista presupuestario. Deberíamos situarlos como referencia. La RAE la miran desde muchos países con veneración y respeto. Tenemos que estar a la altura de esa responsabilidad", ha defendido.

Sobre la posibilidad de que se elimine el castellano como lengua vehicular, Lambán ha manifestado no ser partidario de esta opción. "Sin estar esa obligación en la ley, el español es la lengua vehicular de hecho. Si se encuentra una alternativa a esa redacción, no tengo problema", ha añadido.

Más tajante se ha mostrado con respecto a conseguir un "gran pacto" con la Ley de Educación, pues afea a todos los grupos políticos no haber sido capaces de alcanzar ese acuerdo, lo que ha sido "uno de los fracasos de nuestra demoracia".

"Mientras el PP y PSOE no hagan una ley de acuerdo, esa será una de las tareas más pendientes de nuestra democracia", ha sentenciado.