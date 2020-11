Diego Ballesteros, bronce en el Campeonato de España paralímpico

El ciclista barbastrense Diego Ballesteros ha conseguido esta tarde en Cartagena la medalla de bronce en el Campeonato de España Paralímpico tras terminar con un crono de 1.24.20 la distancia de 45 kilómetros de la prueba en ruta. Ballesteros ha quedado a tan sólo 20 segundos del segundo clasificado, el catalán Israel Rider. El campeón ha sido Luis Miguel Marquina, de Castilla La Mancha, ambos integrantes de la selección española que disputa los Juegos Paralímpicos, el sueño del barbastrense.

Ballesteros ha rodado en todo momento con los más rápidos hasta el ecuador de la prueba cuando ha intentando hacer relevos con otro competidor, sin éxito, para tratar de reengancharse. La mala suerte se ha cebado con el de Barbastro ya que a falta de cinco vueltas para el final ha sufrido una avería en el cambio y ha tenido que disputar la prueba con un desarrollo del cuarto piñón.

“Las sensaciones han sido muy buenas y he podido rodar con el grupo de cabeza todos integrantes de la selección española. He podido aguantar hasta la sexta de las trece vueltas y defenderme de los ataques. El estar en el pódium junto a estos corredores de la selección me hace ser optimista para ese sueño de disputar las Paralimpiadas” (que tendrán lugar el próximo 2021), explica el ciclista.

Moral acumula para la prueba de mañana, la contrareloj, su especialidad. Tendrá que recuperarse del gran esfuerzo realizado hoy pero su objetivo será colarse otra vez en el pódium como hizo el pasado 18 de octubre en la prueba internacional de contrarreloj disputada en Extremadura.