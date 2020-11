El Parlamento aragonés propone contar con las farmacias comunitarias para luchar contra la pandemia

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno autonómico a aprovechar el conocimiento y el contacto de los profesionales sanitarios de las farmacias comunitarias con la población para luchar contra la pandemia de la covid-19.

Éste ha sido el único punto que ha salido adelante de una proposición no de ley defendida por Ciudadanos (Cs), ya que PSOE, Podemos, CHA, PAR e IU han votado en contra del resto de peticiones que contenía la iniciativa, ha informado el Parlamento autonómico en una nota de prensa.

En concreto, Cs planteaba que el Departamento de Sanidad contara con la red de farmacias comunitaria de Aragón en las labores de rastreo y control de la epidemia y que pudieran realizar cribados de la covid-19, incluyendo las pruebas diagnósticas PCR y test de antígenos, desarrollando los protocolos necesarios para mejorar la detección de contagios por coronavirus.

La diputada de Cs Susana Gaspar ha dicho que proponía "una medida excepcional para una situación excepcional" con el objetivo de "aportar ideas y soluciones".

Asimismo, ha dicho que ante la situación de "colapso" que viven los centros de Atención Primaria esta medida serviría "para liberar de carga de trabajo a los profesionales de estos centros, que están haciendo una labor excelente". También ha alabado la labor que han realizado los profesionales farmacéuticos desde el inicio de la pandemia.

NOTICIAS RELACIONADAS Las Cortes aprueban la activación de una segunda ambulancia covid en Alcañiz

La diputada del PSOE Olvido Moratinos ha agradecido la aportación de ideas, pero ha subrayado que "para poder apoyarlas deben ser legales y técnicamente posibles". "Lo prioritario durante la pandemia es la colaboración, el apoyo y la cohesión entre todos los sectores, todos son necesarios, pero cada uno en su nivel de trabajo", ha concluido.

Trabas

La diputada del Partido Popular Ana Marín ha lamentado que con los datos de incidencia acumulada de Aragón los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno "pongan trabas a soluciones", y ha pedido que cuenten con la red de farmacias. "Si la ley no lo permite, saquen un decreto y cambien la situación por lo excepcional de lo que estamos viviendo", ha esgrimido.

La parlamentaria de Podemos Itxaso Cabrera ha asegurado que la ley "no permite esta propuesta" y el Colegio Oficial de Farmacia de Aragón "no la apoya". En este sentido, ha recordado que la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria "no planteaba hacer PCR, sino pruebas serológicas rápidas".

La representante de CHA Isabel Lasobras ha señalado que "no existe respaldo legal" para que las farmacias "puedan sumar esfuerzos para el control de la pandemia". También ha indicado que "la realización de test demanda una valoración de criterios sintomáticos de los pacientes, conocer pruebas previas y conocer su historial clínico".

El diputado de VoxSantiago Morón ha dicho que venía "con buenos ojos" la aportación de la farmacia comunitaria "porque hay que aprovechar todos los recursos disponibles para frenar esta pandemia", pero ha señalado que requerirá "de una perfecta coordinación con Salud Pública y Atención Primaria".

La diputada del Partido Aragonés Esther Peirat ha subrayado que la iniciativa "aporta ideas, pero soluciones pocas". Además, ha reconocido que "realizar las pruebas en las farmacias puede resultar efectivo", pero ha señalado que "si no se coordinan bien los profesionales puede llevar a confusión".

El parlamentario de Izquierda Unida Álvaro Sanz ha opinado que la propuesta de Cs genera "muchas dudas" porque la realización de las pruebas PCR "siempre tiene que estar sujeta a criterios médicos". Según ha expuesto, "una PCR difícilmente vamos a poder hacerla en una farmacia porque se necesita un EPI total, aparataje especial y habilitar recogida de muestras", ha concluido.