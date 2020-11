Confesiones a domicilio, cursos prematrimoniales y catequesis online

Actualizarse. No queda otra. Las parroquias zaragozanas han dado un paso al frente y se han sumado a los métodos online para que niños, jóvenes y novios puedan seguir las formaciones religiosas desde sus casas. Algunas iglesias mantienen el sistema tradicional porque cumplen con los aforos permitidos. “Cada parroquia se organiza como puede. Si hay pocas personas o el espacio es grande, hay algunas que continúan haciendo la catequesis presencial. Otras no tienen más opción que hacerla online”, explica Sergio Pérez, delegado episcopal de Catequesis del Arzobispado de Zaragoza. La comunicación es ahora “más cercana que nunca” entre las diferentes iglesias ya que están conectados a través de redes sociales, donde comparten material para las reuniones.

Los jóvenes de la Unión Pastoral del Sur de Zaragoza han tenido que aplazar la fecha de su día de Confirmación, que estaba prevista para este sábado. Las últimas sesiones de catequesis las han celebrado online, algo que ha sido “muy bien acogido por los jóvenes”. “Cuando tuvimos la reunión para comunicar a los padres y jóvenes que íbamos a hacer la catequesis online estaban preocupados por si iban a poder llegar a la confirmación. El método online lo vieron como una manera de seguir con normalidad este proceso”, subraya Francisco Manuel Martín, de la Unión Pastoral Valdespartera Montecanal. Esta semana, Marta Alba García, de 18 años, ha estado al otro lado de la pantalla recibiendo la formación: “El método online es más frio y dificulta la interacción entre nosotros, pero ya estamos acostumbrados y el sentimiento de grupo ya lo teníamos”. La catequesis para comulgantes se realiza en su mayoría desde casa, aunque no utilizan videollamada. Los catequistas envían tareas a través del correo electrónico a los niños para que continúen con la formación religiosa.

"Estar sentados en el sofá compartiendo tus preocupaciones después de todo el día trabajando, es más cómodo"

Los “cursos de novios” o “máster de novios”, como los llama Carlos García, consiliario de la delegación de la Pastoral Familiar de la Diócesis de Zaragoza, se han enganchado también a internet. Una treintena de parejas han realizado el curso de preparación al matrimonio de forma telemática desde que comenzó la pandemia. “Fue el obispo el que nos sugirió la idea. Tratamos temas fundamentales por videollamada y los novios lo han acogido muy bien porque hoy en día la gente está acostumbrada a la formación online. Estar sentados en el sofá compartiendo tus preocupaciones después de todo el día trabajando, es más cómodo”, cuenta. A pesar de todo, el consiliario prefiere hacer el curso de manera presencial: “Es más bonita la relación personal, en marzo intentaremos si se puede volver a hacer los cursos como antes”.

Confesiones con medidas de seguridad

¿Acude la gente con la misma frecuencia a confesarse? “La gente acude al sacramento. Después del confinamiento hubo un boom de confesiones”, subraya García.

Tres sacerdotes de la parroquia de Santa Engracia acuden a la casa de una treinta de feligreses que quieren confesarse. “Con la pandemia no hemos aumentado este servicio porque la gente que ha dejado de venir a la iglesia también tiene miedo de que entre el sacerdote en su casa. Si alguien nos lo ha pedido, sí que hemos acudido”, cuenta el joven sacerdote Pedro Sauras, de 28 años. Los curas acuden a los domicilios con mascarilla, se echan gel antes de entrar y antes de dar la Comunión, guardan la distancia con la persona que se confiesa y mantienen las ventanas abiertas si es posible. “Intentamos no estar mucho tiempo, tampoco llegar e irnos, pero no alargar la visita en exceso”, explica. La mayoría de personas que solicitan confesarse en su domicilio son mayores y “ya no salían de casa”. “El cambio que más han notado estos últimos meses es que están más solas ya que sus familias están cuidando los contactos”, concluye.