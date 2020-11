De 'Black Friday' a 'Black Month': un mes de descuentos tras un mal año

De un día de rebajas a un mes. Todavía quedan más de veinte días para que llegue la fecha que marca la inauguración de la temporada de compras navideñas, el ‘Black Friday’, sin embargo, algunos establecimientos se han adelantado. En un momento de incertidumbre en el que las tiendas viven el día a día, algunas compañías no han querido dejar pasar la oportunidad de incrementar sus ventas con ofertas durante todo el mes, lo que algunos llaman ‘Black Month’.

“No es solo un día, es un mes que se une a la campaña de Navidad y al impulso en todo el comercio”, explica Narciso Samaniego, director del departamento de Competitividad de la Cámara de Comercio de Zaragoza. Desde hace ocho años, esta fiesta del comercio, importada de Estados Unidos, queda señalada en el calendario de los consumidores. Es un momento que muchos eligen para poder ahorrar algo de dinero en las compras de final de año. El próximo viernes, 27 de noviembre la mayoría de comercios y plataformas online colgarán el cartel de ‘Black Friday’.

“Este año creemos que va a ser diferente a otros años por todo lo que nos está acompañando, pero se va a incrementar toda la actividad online y se van a prolongar los periodos de promoción. Esto son tendencias que van creciendo hasta que viene otra cosa y la descabalga”, subraya Samaniego, quien cree que “va a ir mejor que el año pasado”. En 2019, el 90% de los comercios electrónicos se sumaron a la campaña del último viernes de noviembre y supuso entre el 5 y el 10% de su facturación anual. “Esta idea de marketing ha venido a fomentar el consumo en el mes más gris y ha ocupado el lugar de las rebajas de enero”, añade

"Vamos a sacar ofertas semanales para incentivar la compra todo el mes"

En esta época del año, los juguetes son unos de los productos estrella. ToysRus y Juguettos, se han anticipado al “gran día”. “Vamos a sacar ofertas semanales para incentivar la compra todo el mes”, explica la encargada de Juguettos en Zaragoza. En tecnología, tanto Fnac como elCorte inglés se han subido al tren con ofertas especiales, algo que ha pillado por sorpresa a muchos consumidores que no lo esperaban a estas alturas de año. En cosméticos, Sephora ha lanzado ofertas para los clientes que tienen su tarjeta.

Algunas plataformas online también han lanzado descuentos para este mes. En concreto, Aliexpress celebrará el día 11 de noviembre, día del soltero, con ofertas en prácticamente toda su web. Por su parte, Amazonpresentó ya el pasado 26 de octubre las “ofertas anticipadas de Black Friday” en informática y accesorios, hogar y cocina, moda, salud y cuidado y bricolaje.

Consumo

¿Está el consumidor dispuesto a gastar? “Hay cierta retracción del consumo, es lo que veo yo a nivel particular. La situación no es buena y hace que no haya esa alegría de consumo”, apunta el director de competitividad. Las tiendas que antes no tenían su plataforma en internet, explica, han encontrado su espacio y en este momento de “semiconfinamiento”, es “una buena manera de mantener el contacto con los clientes”.