Restricciones en Aragón en el nivel 3 agravado: Si vivo en Cuarte de Huerva, ¿a dónde puedo ir?

Los malos datos sanitarios de Aragón han llevado al Ejecutivo regional a elevar la situación de alerta hasta un nivel 3 "agravado" manteniendo el confinamiento perimetral de las tres provincias, aunque ha moderado las limitaciones en sectores como la hostelería. En los dos decretos, de Presidencia y Sanidad, y la orden de este último departamento publicadas este jueves en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) se destacan los malos datos de la comunidad en la semana del 5 de octubre al 1 de noviembre de 2020 en la que se habría producido el "tercer pico de la pandemia". El Gobierno de Aragón ha prolongado el toque de queda hasta el 30 de noviembre.

En la nueva situación se mantienen las limitaciones a los desplazamientos dentro y fuera de la comunidad. Se sigue aplicando el confinamiento perimetral de las tres provincias y las tres capitales aragonesas. Por ello, quienes residan en municipios no afectados por el cierre perimetral, como los situados en el extrarradio de la capital zaragozana podrán desplazarse dentro de la provincia sin entrar en los barrios rurales. Así, los zaragozanos que vivan en Cuarte de Huerva podrán moverse por la provincia pero no ir a Zaragoza y sus barrios, salvo por causa justificada.En cualquier caso, se mantiene la recomendación de evitar desplazamientos que no entren en la lista de los necesarios.

Desplazamientos permitidos

Está permitido acudir al puesto de trabajo, al colegio, volver al lugar de residencia, desplazamientos para el cuidado de mayores, menores, dependientes o personas especialmente vulnerables. Y en casos de fuerza mayor o situación de necesidad.

Las nuevas medidas llegan porque han seguido escalando los contagios en la comunidad. El nivel de riesgo extremo está fijado de 125 casos por 100.000 habitantes por semana y todos los municipios con más de 10.000 habitantes lo habrían superado, "con mucho" en algunos casos. En la lista se encuentran además de las tres capitales y Cuarte de Huerva, Calatayud, Utebo, Monzón, Barbastro, Ejea de los Caballeros, Alcañiz, Fraga, Jaca y Tarazona. Con datos del último día disponible (3 de noviembre), los ocho sectores sanitarios están afectados, con incidencias de los siete días anteriores de entre 347 y 896 casos por 100.000 habitantes.

