Michael Cooper, californiano en Zaragoza: "Es increíble que a Trump nada le pase factura"

“Por un lado estoy sorprendido y por otro, enfadado. Veo que el país está totalmente dividido y no sé qué puede pasar en las próximas horas”, afirma Michael Cooper, empresario californiano que vive desde hace más de tres lustros en Zaragoza. A orillas del Ebro pudo dar rienda suelta a su pasión por la enología y aplicar los conocimientos que trajo de la zona vinícola de Santa Bárbara a los caldos de Cariñena. Tras abrir el blog ‘Spanish Wines and More’, creó su marca -Cooper Vinos-, que contó con dos tiendas físicas y ahora echa el resto en la venta online.

“Sí, claro, yo he votado, pero en California Biden ha arrasado por más de tres millones de votos… Sí me alegro de que en Colorado, de donde procede mi familia, tengamos un nuevo senador demócrata”, explica Cooper, que está casado con una zaragozana. No puede decirse que el incierto resultado sea algo que él no esperara. “Ya nadie se fía de los sondeos. En 2016 se equivocaron con Hillary Clinton y este año han vuelto a alejarse de la realidad. Las empresas de encuestas no acaban de hacer una buena interpretación o quizá sea que hay mucho ruido y mucha desinformación con esto de las 'fake news' y de los supuestos intereses rusos...”. Hace cuatro años, Cooper no pensó que fuera a ganar Hillary. Considera que en su país aún hay muchos votantes que no están preparados para tener a una mujer de presidenta del gobierno. “Es verdad que venía después de Obama, pero en Estados Unidos hay mucha gente a la que la familia Clinton no cae demasiado bien”, explica. Sobre la resistencia y el posible triunfo de Trump, Cooper cree que “nada le pasa factura, le sale todo gratis: puede ser maleducado en los debates, decir mentiras, despreciar a los americanos… y aguanta el tirón”.

“De lo único que estoy contento, de momento, es de que no haya habido violencia. De que a la gente no se le haya ido la olla del todo. Muchos esperaban un escenario apocalíptico y se aseguraba que manipularían las elecciones al gusto de uno u otros, pero -al menos- Trump no ha hecho lo que prometió en campaña de no esperar al voto por correo… Aún hay esperanza”, opina el californiano.

Cooper ha pasado la noche siguiendo los resultados y viendo cómo los estados se iban tiñendo de rojo o azul. “Biden perdió en Florida y Carolina del Norte, pero se anotó Arizona, que también es un territorio clave”, analiza. “También está en cuestión el Senado, que hay muy poco margen de entre republicanos y demócratas. Parece que hay un peso más progresista, pero el resto del país, supongo que la América profunda, vive en una nube al margen de la realidad”.

Cooper tiene pasaporte estadounidense y antes de la pandemia solía viajar a menudo a su Colorado natal. “La última visita la hice justo en febrero, pero desde marzo no hemos podido volver a ir”, comenta. El coronavirus no ha sido un tema esencial del debate estadounidense “y no lo entiendo porque si ves un mapa, en casi todos los condados hay un índice de contagios de más de 3.000 por cada 100.000 habitantes, pero Trump puede frivolizar del tema y no se le penaliza”.

Quizá la economía haya pesado más en las votaciones, si bien “creo que casi toda la costa Oeste y buena parte del Este querrían exiliarse del centro del país”. “Este año ha habido grandes incendios en California y Trump ha hecho recortes en el cuidado de los parques nacionales. También ha salido de la cumbre del clima y buena parte de su electorado no ata cabos ni relaciona unas cosas con otras”, lamenta el creador de la colección de Vinos del Viento.

Cooper, que acaba de comprar una nueva viña en Borja, continúa su aventura con los caldos aragoneses elaborados artesanalmente e invita a sus compatriotas a acercase “a España o Portugal, donde serán bien recibidos. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias deberían saber atraer a aquellos americanos con solvencia económica que, ahora, puede querer irse de su país”, concluye.