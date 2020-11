Luis Vaquer: "Es otro golpe más a la hostelería sin compensación alguna ni un plan de rescate"

Un nuevo varapalo para el sector. Así valoró la hostelería aragonesa la nueva medida anunciada ayer por el Gobierno de Aragón de que todas las actividades económicas no esenciales adelanten el cierre a las 20. "Es otro golpe más, un nuevo quebranto económico para los establecimientos que aún continúan abiertos ya que mayoritariamente estamos cerrados", manifestó Luis Vaquer, presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón. "No podemos estar con este ‘abre, cierra’ permanentemente. Nos vuelven a impedir la actividad sin un plan de compensación adecuado. Les pedimos que se hagan cargo, que no hay derecho a que nos dejen trabajar aún menos mientras seguimos a la espera de un plan nacional de rescate, que ni se vislumbra". Harto y tras la reciente manifestación en Zaragoza y ayer mismo en Huesca, Vaquer volvió a reclamar apoyos. "Es cuestión de justicia, de estrategia nacional no acabar con el sector. Tienen que apoyarlo", dijo.

Por parte de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, su gerente, Luis Femía, mostró también su total indignación. "¿Cómo puede decir la consejera de Sanidad, Sira Repollés, que desde el sector entendemos esta medida? Ni entendemos esta ni la anterior. Lo que entendemos es que si nos tienen que cerrar nos cierren, pero que lo hagan con un paquete de medidas y compensaciones que nos permitan subsistir", aseguró. "Una cosa es que comprendamos que la situación sanitaria es delicada y otra que amparemos las continuas restricciones a las que nos vienen sometiendo como si fuéramos los culpables, cuando con datos del Gobierno de los 8.500 rebrotes que ha habido en España solo 102 tienen su origen en este sector de la actividad", dijo. "Clama al cielo", añadió, "que en los ocho meses que llevamos desde marzo no hayamos recibido ni una ayuda". Lo único que anunció la consejería de Industria fueron 6 millones para establecimientos hoteleros y "la mayoría aún no lo han cobrado tampoco".

Por eso, reiteró Femía, "en este ambiente de crispación que la consejera diga que legitimamos esta nueva medida nos parece un disparate. Tener que cerrar dos horas antes pretendiendo que lo hagamos con una mano delante y otra detrás es el colmo". Máxime, afirmó, "después de la manifestación de 4.000 personas en Zaragoza y la de ayer en Huesca exigiendo que nos ayuden, que sean serios, y que las restricciones las acompañen de ayudas porque llevamos 8 meses soportando el pago de arrendamientos, suministros, parte de las cotizaciones de los trabajadores, créditos y no podemos más", enfatizó. Desde la plataforma del ocio nocturno denunciaron también esta nueva vuelta de tuerca y que se esté dejando morir a muchos negocios sin dar alternativa.

Entierro simbólico en Huesca

Antes de conocer la nueva restricción horaria dictada por el Gobierno aragonés, la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca protagonizó una protesta por la mañana por el centro de la ciudad. Pocas veces una reivindicación une a empresarios, autónomos y asalariados. Pero ayer y aún con lluvia estuvieron todos. Restaurantes de toda la vida, establecimientos con estrella Michelin y bares de ocio nocturno desplegaron sus pancartas reclamando el derecho a trabajar y dejaron las llaves de sus negocios ante la Subdelegación del Gobierno como símbolo de la muerte de la actividad. Pidieron un plan de rescate "serio" y medidas a corto plazo 2para salvar el mayor número de empresas y empleos".

Los hosteleros se colocaron delante de la sede de CEOS-Cepyme. El presidente de la patronal, Fernando Luna, reclamó «dignidad y honor» para un sector «que nunca ha pedido nada» y que ahora, debido a las restricciones impuestas por la covid-19, «se pone de rodillas» para reclamar un plan de salvación. También pidió a los políticos que «prediquen con el ejemplo» porque "mientras los gobernantes están cobrando 6.000 euros al mes nosotros estamos en la calle".