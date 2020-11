Los expertos ven inevitable el confinamiento ante el limitado efecto de las medidas actuales

El confinamiento perimetral de Zaragoza, Huesca y Teruel y las restricciones del nivel 3 de alerta, marcadas por las fuertes limitaciones de aforo en comercio y hostelería "han tenido efecto", pero "no el deseado".

Así se desprende del análisis de los datos de la Comunidad en las últimas semanas. A principios de octubre, explicó Jesús Gómez Gardeñes, profesor titular en el Departamento de Física de la Universidad de Zaragoza, el número reproductivo –aquel que mide a cuántas personas contagia, de media, cada paciente de coronavirus–, se situaba en torno a 1,5. Ahora, cuando se cumplen dos semanas del anuncio del confinamiento de las tres capitales, ha caído al 1,0, pero esto no es necesariamente una buena noticia. Sobre todo si se estanca. "Si la cifra no baja más y permanece estable, la incidencia acumulada no subirá, pero estaremos ante un volumen de casos muy grande y peligroso para el sistema sanitario. Será inevitable plantear un confinamiento domiciliario para aliviar la situación hospitalaria", manifestó Gómez Gardeñes.

NOTICIAS RELACIONADAS El hospital San Jorge de Huesca suspende las operaciones no urgentes

Se trata de una opinión que comparten otros expertos consultados por este diario. En este sentido, recordó que los casos que se ven ahora no se reflejarán en las estadísticas hospitalarias hasta dentro de una semana. Aunque la curva se ha aplanado, el hecho de que sigan diagnosticando más de 700 positivos diarios hará que, si nada lo remedia, sea necesario adoptar "medidas más duras". "Convendría esperar un poco, pero quizá no mucho más de una semana", dijo.

La situación es similar a la de agosto y septiembre. Entonces también bajó la curva, pero no lo suficiente. "En agosto, ayudó que en Zaragoza no hubiera tanta población como ahora. La ciudad estaba en un estado aletargado, sin actividad escolar ni universitaria", agregó. Al recuperarse la actividad, el sistema de rastreo "no fue capaz de absorber tanta demanda", de ahí que vea necesario "ampliar la red actual". Este factor, unido a las ‘no fiestas’ del Pilar, ha hecho que en las últimas semanas se haya observado un incremento "mucho mayor" entre los pacientes de 14 a 24 años que en el resto de franjas de edad.

Un "desastre" para la economía

El problema, de acuerdo con el presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón, Ricardo Mur, es que un nuevo confinamiento domiciliario sería "desastroso para la economía". "Para muchas empresas podría ser la puntilla. Podrían arrastrar muchísimos empleados a ERE, ERTE o incluso nuevos cierres. Los empresarios han estado tirando hasta ahora de reservas y ahorros y ya los han agotado", incidió.

En este sentido, recalcó que, si bien es la Sanidad la que marca el ritmo en esta pandemia, "hay que tener mucho cuidado con mitigar el impacto en la economía y contrarrestarlo con medidas efectivas". " Si hundimos la economía, se destruirán empresas y empleos, y también caerán los ingresos que sustentan los servicios públicos que, no lo olvidemos, los genera el sector privado", advirtió.

La CEOE hizo una nueva llamada a la "sensatez", reclamó nuevas medidas de apoyo a urgentes y prolongar las ya establecidas, como ERTE y préstamos ICO, y recordó que el virus "no se está transmitiendo en las empresas".