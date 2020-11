Una baturrica cantando jotas en París

"Felisa Galé acaba de regresar de París. Mejor dicho, de un breve viaje por tierras de Francia". Así contaba HERALDO el arranque de la aventura de la joven jotera zaragozana en 1933. El empresario industrial don Salvador Bello había recibido la visita de una comisión de ferroviarios franceses y para corresponderles pensó que lo mejor sería devolverles el gesto acompañado de una representación del folclore aragonés. "¿Y dónde encontrar una embajadora de la jota más guapa y más resalada que Felisa Galé?". Y así se fraguó el viaje hasta Pau, donde fueron agasajados y recibidos con entusiasmo. "Alegría y jota a todo pasto durante tres días. Luego, una vueltecita por Lourdes y a preparar el regreso a Zaragoza. Pero Felisa no se quedaba muy conforme con todo aquello: ¡Mira tú que estar en Francia y no ver París!", exclamaba. Y se salió con la suya. "Fueron unas cuantas horas de tren, pero se dio por satisfecha. ¡Ya estaba nuestra jotera zaragozana en plena Villa Lumiere!". Embelesada, desfilaron ante sus ojos los boulevares, parques, calles y plazas de la capital del Sena. Cantó ante un grupo de franceses y de compatriotas. Algunos de ellos lloraron al escuchar su voz. "Soltaron muchos ‘brave’ y un francés, en el colmo del entusiasmo, quiso darle un beso:

- ¡Pero yo no me dejé! - exclama rápida.

- ¡Pero tontísima! Si no tiene allí nada de particular.

- ¡Bueno! ¡Pues por si acaso!", reconocía a HERALDO.

Así fue como "una tarde de primavera lanzó al aire, en pleno jardín de las Tullerías, las nobles notas bravías de ‘¡La jota siempre fue grande!’".

Carmen París durante un concierto Javier Navarro/HERALDO

Carmen París, "embajadora excelente" de la jota

Las voces de Felisa Galé, José Oto, Jesús Gracia o José Iranzo, entre otros ilustres joteros, fueron pioneras al traspasar las fronteras de Aragón y también de una España en blanco y negro antes de la Transición. La potencia de su interpretación y su estilo sorprendían en Francia, Alemania o incluso al otro lado del Atlántico. Sin embargo, en las últimas décadas una jota distinta es la que se ha exportado, ya no solo como exponente puro del folclore regional, sino fusionada con géneros tan diversos como el tango o el jazz.

Carmen París es un claro ejemplo de ello. Nacida en Tarragona, pero con raíces aragonesas y criada en Utebo -fue pregonera en las Fiestas del Pilar de 2015-, la cantante ha hecho resonar los sonidos de la jota por medio mundo. De Cuba a Túnez, pasando por México, Alemania, India o EE. UU., donde ha llegado a cantarla en inglés, como el Pastor de Andorra hiciera en su día ante Robert Kennedy entonando aquel mítico “here in America, are the people very nice... (aquí en América, la gente es muy simpática...)”.

En los cuatro discos que París ha sacado al mercado ha hecho de la fusión de la jota su sello de identidad y en 2014 fue reconocida por ello con el Premio Nacional de las Músicas Actuales. El jurado la destacó como "embajadora excelente, capaz de elevar la jota a un nivel internacional".

Caminos paralelos ha seguido el bailarín zaragozano Miguel Ángel Berna, que ha actualizado la base tradicional de la música aragonesa para acercarla a otros públicos. A lo largo de su carrera, ha tocado sus castañuelas en Nueva York o Ciudad de México, entre otros grandes escenarios. Abraza el ballet o el flamenco, pero nunca ha dejado de lado la jota con la que creció en el barrio de Santa Isabel.

