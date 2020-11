Menos flores para Todos los Santos

Todos los años, en las fechas próximas a la festividad de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre, miles de aragoneses acuden a los cementerios a llevarles flores a sus familiares ya fallecidos. Es una costumbre social que se convierte en una importante inyección económica para los productores y comercializadores de flor cortada, ya que las ventas que se realizan durante estos días son las más importantes del año.

Aunque en Aragón la producción de flor cortada es mínima y poco significativa, lo cierto es que los miembros de la Asociación Profesional de Horticultura de Aragón, La Rioja, Navarra y Soria consideran que las restricciones presentadas recientemente, y que incluyen el cierre perimetral de las principales ciudades, van a suponer un serio problema económico, que se suma a las ya fallidas campañas del día de la madre, el Pilar o las celebraciones de bodas y comuniones, que este año se han visto canceladas.

"Es cierto que a nivel de producción el problema en Aragón no existe, pero en términos de comercialización se va a vivir una situación muy complicada, porque calculamos que las ventas no llegarán al 30% del volumen registrado en anteriores campañas. Mucha de la gente que vive en las capitales de provincia provienen de pueblos y allí tienen enterrados a sus familiares más cercanos. y este año con las restricciones no van a poder ir a llevarles ramos ni macetas", indica Carlos Saló, vocal de la junta de la Asociación Profesional de Horticultura de Aragón y responsable de Vivero del Huerva, donde producen y comercializan flores y plantas.

Un nuevo mazazo para un gremio que en el confinamiento de marzo tuvo que tirar a la basura miles de toneladas de flores y plantas listas para su venta, entre el 70% y el 80% de la producción de los meses más importantes del año. Para hacer frente a esa situación, el Ejecutivo central aprobó unas ayudas que en Aragón aún no han sido ejecutadas por parte del gobierno regional.