Aragoneses en EE. UU.: "Este país, como todos, necesita un presidente. No lo hemos tenido en los últimos años"

Este martes, 3 de noviembre, todas las miradas a nivel mundial estarán puestas en Estados Unidos, donde se celebrarán las elecciones presidenciales que enfrentan al republicanoDonald Trump -que opta a la reelección- y al demócrata Joe Biden. Más de 200 millones de estadounidenses están llamados ese día a las urnas y más de 90 ya han votado por correo movilizados por el coronavirus, que ha irrumpido con fuerza en una campaña electoral caracterizada por la crispación.

Aragoneses residentes en ese país, consultados por Heraldo.es, hablan de una campaña "muy distorsionada" y "más polémica" que anteriores. "La covid ha centrado toda la atención y ha cambiado la dinámica. La economía iba muy bien antes del virus, en buena parte porque Trump heredó una buena economía, y ahora mucha gente ha perdido el trabajo", dice el zaragozano Santiago Comella.

No tienen claro quién será el triunfador en la urnas, aunque creen que una nueva vitoria del candidato republicano le llevaría a aplicar políticas extremas al no tener que pensar en ser reelegido. "Gane quien gane, no va a ser fácil", apunta Almudena Vidorreta.

"La campaña ha sido puramente destructiva del oponente y en un 95% basada en la mentira"

El científico aragonés José María Ordovás en Boston. J. M. O.

Afincado en Estados Unidos desde hace décadas, para el aragonés José María Ordovás, uno de los padres de la Nutrigenómica, catedrático de Nutrición en la Universidad Tuft en Boston e investigador del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (Imdea) Alimentacion, los años de presidencia de Trump han sido "muy difíciles" como científico. "La investigacion ha sido considerada más un enemigo que un aliado", sostiene.

"Hemos sido testigos de cómo el país se ha distanciado de todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Desde una perspectiva más global, los calificaría de penosos. Pero esa es mi opinión subjetiva, cientos de millones de ciudadanos de este país piensan que todo ha sido perfecto. Eso sí que me preocupa porque los presidentes y las administraciones cambian con el tiempo, pero esa mentalidad de muchos continúa", se lamenta. Para Ordovás, esos millones de seguidores de Trump ignoran tanto la realidad social como la sanitaria y recuerda que a día de hoy hay estados que se niegan a hacer obligatorio el uso de mascarillas. "Los científicos son caracterizados por el presidente públicamente como 'idiotas' porque no están de acuerdo con las insensateces que se predican desde la Casa Blanca", afirma.

Inmerso de lleno en la lucha contra la covid, no ha seguido mucho la campaña electoral por falta de tiempo y de ganas; para él ha sido penoso ver "la táctica destructiva" que ha prevalecido. "No es acerca del programa de acción para arreglar/mejorar el país sino puramente destructiva del oponente, incluyendo ataques personales, a la familia, etc, y en un 95% basada en la mentira. Por aquello de calumnia que algo queda. Tambien esa táctica no ha sido utilizada de una manera balanceada (afortunadamente) de igual manera por los dos candidatos, sino que ha sido principalmente explotada por la maquinaria electoral del presidente actual", explica.

"Este país necesita alguien que respete y que unifique y que su objetivo primario y único no sea su beneficio y el de su círculo interno"

Por otro lado, Ordovás indica que para los republicanos la única regla que cuenta es "ganar sea como sea y cueste lo que cueste". "Estados Unidos, como todos los países, necesita un presidente. Pienso que la brevedad de la respuesta lo dice todo. No lo hemos tenido en los últimos años. Necesitamos alguien que piense en los ciudadanos y en el bien del país y, dado el peso de EE. UU., en el bien global. Necesita alguien que respete y que unifique y que su objetivo primario y único no sea su beneficio y el de su círculo interno", responde categórico cuando se le pregunta qué presidente sería el más adecuado para dirigir la nación.

"Si gana Trump serían 4 años tremendamente conflictivos"

Santiago Comella, junto a uno de sus hijos y su padre, en una reciente visita a Zaragoza. S. C.

Santiago Comella, ingeniero informático por la Universidad de Zaragoza, con un MBA por Stanford y socio de la consultoría McKinsey, también conoce bien Estados Unidos, no en vano reside allí desde 1998. Ya ha votado por correo y, aunque quisiera, no se ha podido abstraer de los comicios porque "están en todas partes". "La campaña electoral ha estado muy distorsionada por el tema de la covid", dice desde Boston.

Aunque ve difícil de precedir quién vencerá, "porque muchos simpatizantes de Trump le votan en secreto", cree que hay varios factores a favor de Biden: que los jóvenes, las minorías y, sobre todo, las mujeres están saliendo más a votar y que el candidato republicano ha perdido el respaldo de muchos independientes ("por lo mal que ha gestionado la pandemia y por unas opiniones tan extremas que han hartado a muchos ciudadanos"). "La gente está votando en contra de Trump más que a favor de Biden", avisa.

"A corto plazo, Estados Unidos necesita a un presidente que maneje la covid desde un punto de vista más científico. Y a largo, uno que una al país porque está extremadamente dividido"

En el caso de que Trump fuera el ganador, prevé un panorama nada esperanzador. "Serían 4 años trementamente conflictivos; estaría totalmente desbocado. No tendría que buscar una reelección y perseguiría unas políticas extremas", asegura Comella, que ve pocas luces en la presidencia del republicano, "excepto la economía". "Para alguien como yo, que se preocupa por el medio ambiente, estos años no han sido positivos. Y se ha ido hacia atrás en el tema de las fronteras más abiertas, donde atraes el talento y ha sido lo que ha hecho este país tan exitoso", añade.

Asimismo, este zaragozano destaca que lo que necesita EE. UU. a corto plazo es un presidente "que maneje la covid desde un punto de vista más científico". "Pero a largo, uno que uno al país porque está extremadamente dividido".

"Hay miedo en las calles y eso ha empujado a los votantes"

Almudena Vidorreta en Manhattan, donde reside desde 2013. A. V.

Almudena Vidorreta, doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, llegó a Nueva York en 2013 y desde hace dos años es profesora en la universidad privada Haverford College en Filadelfia (antes dio clases en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en Fordham University). En esta ocación, esta zaragozana está siguiendo las elecciones con "mucha menor" intensidad dadas las circunstancias. "Con la lógica preocupación por la pandemia, la salud y el teletrabajo… no es fácil conciliar. Pero la tensión llega a todos los ámbitos. Un ejemplo es cómo desde la presidencia de las universidades nos piden comprensión y que adaptemos el currículo para que durante la semana de las elecciones bajemos las expectativas, dado el impacto emocional que puede tener un resultado u otro en los estudiantes. Mis amigos están preocupados por lo que pueda pasar", señala.

Vidorreta subraya que la tasa de paro en Nueva York es "brutal" por la ausencia de turismo debido a la covid. "Las oficinas y los ejecutivos que pudieron apuntarse al teletrabajo lo hicieron así desde el principio, dejando calles y rascacielos emblemáticos casi vacíos para sorpresa de los viandantes. O zonas universitarias como mi barrio, en el entorno de la Universidad de Columbia, están totalmente desiertas. Mientras, los grupos más desfavorecidos (sector servicios, repartidores, comercio y alimentación) han visto cómo no solamente la pobreza sino los índices más altos de mortalidad les castigaban también a ellos. Hay miedo en las calles y eso ha empujado a los votantes; la movilización ha sido sorprendente", comenta.

"En estos últimos 4 años hemos sido testigos de recortes en derechos y ayudas sociales. Mucha gente ha perdido la confianza en las principales instituciones"

No sabe qué va a pasar este martes, pero lo que sí tiene claro es que gane quien gane "no va a ser fácil". "En estos últimos cuatro años hemos sido testigos de recortes en derechos y ayudas sociales. Mucha gente ha perdido la confianza en las principales instituciones, en la Policía, en la Corte Suprema… No se puede llamar a las armas desde un gobierno democrático y me parece inadmisible que un presidente de EE. UU. utilice su cuenta personal de Twitter con semejante ligereza", denuncia Vidorreta, quien también hace referencia a las leyes de inmigración ("han ido restringiendo las posibilidades a todo tipo de personas, no solo a las más pobres, y cercenando las vidas de muchos estudiantes y jóvenes procedentes de todo el mundo que llegaron persiguiendo su propio sueño", afirma) o a que el país se haya cerrado sobre sí mismo en materia de mercado y comercio.

"La pandemia ha sido un detonante de muchos otros problemas"

El zaragozano Diego Castán en una calle de Nueva York. D. C.

El ingeniero zaragozano Diego Castán vive en la ciudad de los rascacielos desde 2019, a donde se trasladó junto a su mujer Conchi Gil (aragonesa también) provenientes de San Francisco. La pareja reside en ese país desde hace cinco años y, aunque no pueden votar, ya han vivido de cerca otros comicios. "Veo a la sociedad estadounidense más polarizada. Esta campaña electoral ha sido más polémica y, lógicamente, el coronavirus pesará bastante en el resultado", vaticina.

Para Castán, la pandemia ha sido "un detonante de muchos otros problemas". Cita, por ejemplo, la crisis económica que ha dejado a muchas personas desempleadas. "Estaban esperando recibir ayudas por parte del Gobierno; algunas han llegado y otras, no. Además, hay un dinero en el Congreso que todavía está bloqueado y que aguardan las pequeñas empresas. Es un malestar general y el detonante ha sido la covid. La gestión de la crisis sanitaria por parte de Trump ha sido muy lenta", sostiene.

"El candidato Trump, las redes sociales y los medios tienen parte de la culpa de que la sociedad estadounidense esté más polarizada que en otras elecciones"

Y en cuanto a la polarización a la que alude, considera que parte de la culpa recae en tres "patas". "En el candidato (Trump), que 'per se' tiene una manera de hacer política singular; a los medios eso les encanta porque venden más si tienen a un 'showman' y en las redes sociales, que por sus algoritmos te hacen recomendaciones cada vez más sesgadas", afirma este aragonés, cuya apuesta es la vitoria de Biden. "Aunque para mí sería menos sorpresa que ganase Trump porque ya ha pasado", advierte.