En uno de cada tres hogares aragoneses vivirá solo una persona en 2035

Jóvenes solteros o jubilados viudos. Son estas personas las que suelen ocupar los 149.452 hogares unipersonales que hay en Aragón en este momento, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Suponen ya el 27,6% de los 541.545 hogares aragoneses y aunque todavía no son el tipo de hogar más frecuente en la Comunidad, en los últimos 10 años han crecido un 15,4% (en 2010, había 129.475 hogares en los que vivía una persona solo) y desde 2002 (primer dato disponible) han aumentado un 48,5% (100.667).

Y, cada vez más personas vivirán solas. Concretamente, según la Proyección de hogares 2020-2035, realizada por el INE, se espera que en 2035, es decir, dentro de 15 años, haya 174.185 hogares en la Comunidad aragonesa ocupados solo por una persona. O lo que es lo mismo casi uno de cada tres hogares será unipersonal (exactamente, el 31%), cuando en 2010 no suponían ni uno de cada cuatro hogares (el 24%).

La mayor esperanza de vida, pero también el cambio de mentalidad están detrás de esta tendencia. Y es que en los últimos años se ha diversificado el perfil de persona que vive sola, pues no solo ha aumentado el número de los divorcios en los últimos años, sino que “casarse ya no está de moda”, y son muchos los jóvenes que deciden no vivir con su pareja. Así se puede comprobar en la Encuesta Continua de Hogares: mientras las personas que se han quedado viudas copaban el 36% de los hogares unipersonales en Aragón en 2013 (primer año en el que se analizó esta cuestión), en 2019 (último año publicado) estas personas ocupaban el 31% de estos hogares. Eso sí, el grueso siguen siendo las mujeres mayores de 65 años, debido a que, de media, viven más que los hombres.

Sin embargo, el perfil del soltero que vive solo crece: de copar el 44% de estos hogares en 2013, al 47% en 2019. Un perfil que también cambia, pues si antes los hombres predominaban en este tipo de hogares, ahora las mujeres jóvenes también toman esta decisión. De la misma forma, las personas divorciadas también aumentan: del 7% en 2013 al 11% en 2019.

Los hogares más pequeños “seguirán aumentando”

Así, el INE augura que entre 2020 y 2035 los hogares más pequeños (de una o dos personas) "seguirían aumentando, mientras que los de tres y cuatro personas experimentarían una reducción", lo que implicaría una merma del número de personas que viven en cada hogar y el tamaño medio de hogar pasaría de los 2,41 personas actuales en Aragón, a 2,3 personas por hogar en 2035. Una reducción de los hogares fruto no solo del aumento de este tipo de hogares unipersonales, sino también de una menor descendencia.

Eso sí, los hogares unipersonales crecerán en todas las provincias aragonesas, como ya viene ocurriendo desde principios del siglo XXI. En Zaragoza hay 110.372, un 57,1% más que en 2002, y se espera, según las previsiones del INE, que se incrementen hasta los 129.111, un 17% más en los próximos 15 años. En Huesca, donde hay actualmente 24.032 hogares en los que vive solo una persona, un 37,1% más de los que había en 2002, crecerán un 16,5%, hasta los 27.987 en 2035. Y, en Teruel, a pesar de que se espera que se reduzca el número de hogares como consecuencia de la despoblación (hecho que no se prevé en las otras dos provincias aragonesas), este tipo de hogares unipersonales (ahora hay 15.048, un 16,8% más que en 2002) seguirán en auge: un 13,6% más en 2035, hasta los 17.087.