Aragón tiene 102 enfermos covid en la uci y los sanitarios avisan que no hay personal para camas extra

Aragón ha superado ya el centenar de pacientes covid en la uci en esta segunda oleada de la pandemia. Sanidad notificó este sábado 1.264 contagios, una cifra que no deja de aumentar, al igual que el número de hospitalizados: 888, 102 de ellos en cuidados intensivos. Una presión asistencial que va a más y que ha ido creciendo de forma exponencial durante todo el mes de octubre. Médicos y enfermeros alertan de que la pandemia del coronavirus está poniendo en una situación "muy complicada" al sistema sanitario, ya que el alto número de positivos diarios se traduce en un incremento de ingresos. Las unidades de intensivos se están "sobrecargando" tanto que es preciso adoptar medidas urgentes para crear nuevos puestos para atender la demanda asistencial aunque, según advierten, duplicar camas no sirve de nada si no hay medios ni personal.

Las bolsas de empleo de estos profesionales se encuentran a cero desde hace meses y recuerdan que "formar personal lleva años". La preocupación aumenta al comparar la actual oleada con lo ocurrido en primavera, cuando se desató la emergencia por la covid, que hizo necesario sacar plazas de intensivos de espacios de reanimación comprometiendo así la actividad quirúrgica. Y llega, explica Teresa Tolosana, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, con los trabajadores "cansados y tristes, doblando turnos y metiendo muchas horas". El personal de enfermería de las ucis, asegura, vive jornadas "tensas" porque está "24 horas al día al pie de la cama de los enfermos". "Y tendríamos que empezar a valorar –añadió– que la organización de estas unidades tendría que depender más de ellos". La ratio está planteada para las camas actuales, pero "si empezamos a doblar plazas ya no se alcanzará" y de ahí, indicó, "pedir a las enfermeras que refuercen el servicio". "Tendría que haber una bolsa de gente preparada para hacer ese trabajo" porque ahora, subraya Tolosana, "se piensa que valen para todo y se trabaja con el personal de enfermería como si fuera polivalente, y eso es falta de visión".

La Comunidad tiene, según datos de Sanidad, 219 puestos uci, y casi la mitad de ellos están ocupados por pacientes covid. El presidente Javier Lambán trasladó el viernes que se podrían habilitar hasta 340, aunque entre los profesionales surgen las dudas sobre cómo se podrían dotar. Concha Ferrer, presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, apunta que "el problema es de dónde sale el personal" y recordó:"En la primera oleada ya se empleó a profesionales de otros servicios, y hay que recurrir a otros facultativos, como anestesistas, porque no hay suficientes intensivistas". Otro dato preocupantes, pone de manifiesto, es que la edad media de contagiados está aumentando en las últimas semanas:"Ahora ya está por encima de los 50 y también se han incrementado los de más de 75". Son datos a tener en cuenta porque "va a haber un tanto por ciento mayor que va a precisar de servicios hospitalarios". "No hay gestión y ni planificación", criticó Ferrer, quien apuntó al mismo tiempo que "no es una situación puntual" y "no se puede pedir a los profesionales un esfuerzo de este tipo de forma continua".

"Una curva ascendente partiendo de una situación mala hace que lleguemos a las cifras que arroja Aragón", explicó, con una incidencia acumulada los últimos 14 días de 1.030 casos cada 100.000 habitantes y un 47,12% de camas uci ocupadas por pacientes covid, el porcentaje más alto entre las comunidades autónomas. La tasa de positividad (18% en pruebas PCR) evidencia, dijo, que hay muchos contagiados entre la población.