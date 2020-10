El sector servicios servicios pide "más concreción" y los sanitarios que se hable de "soluciones"

Jesús Boillos, gerente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Zaragoza

"La mejor ayuda sería reactivar nuestra actividad lo antes posible"

Desde la hostelería valoraron "positivamente" el discurso del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en el debate sobre el estado de la Comunidad pero recordaron que su principal reivindicación es volver al trabajo. "La mejor ayuda sería reactivar nuestra actividad lo antes posible", así lo dijo el gerente de Horeca Zaragoza, Jesús Boillos, que no obstante lamentó que el presidente autonómico no fuera más concreto a la hora de hablar del plan de rescate que, según dijo, el Ejecutivo pondrá en marcha a través del departamento de Economía para "compensar" las restricciones en horarios, aforos y uso de espacios impuestas a este sector tan castigado por la pandemia del coronavirus. "Es más que evidente que necesitamos un plan de rescate, pero tampoco podemos valorar el discurso más allá hasta que no sepamos cuáles son las medidas", indicó Boillos.

Sin embargo, el representante de Horeca aseguró que "toda ayuda es poca" porque la situación es "muy crítica". "Valoramos positivamente que se desarrolle el plan pero queremos conocer las medidas", enfatizó. Asimismo, volvió a pedir al presidente Lambán, así como a los representantes del resto de administraciones públicas, que trabajen conjuntamente para salvar a los empresarios y empleados y evitar que más negocios de la comunidad aragonesa se vean inevitablemente abocados al cierre definitivo.

Con todo, pese al "anuncio sin medidas" del dirigente socialista, Boillos aseguró que el mayor deseo de los bares y restaurantes es "volver a trabajar con normalidad". "Entendemos que la situación sanitaria es la que es pero el sector necesita ayuda", sentenció.

Concepción Ferrer, frente a la sede del Colegio de Médicos. Oliver Duch

Concepción Ferrer, presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza

"De lo que hay que hablar es de las soluciones y su puesta en marcha"

Para la presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza, Concepción Ferrer, no hay "palabras de consuelo que valgan" en unos momentos en los que el personal sanitario "está agotado y ya no puede ni con su alma". Por eso, aunque valoró el hecho de que el presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, pidiera disculpas al colectivo por la falta de material en la primera oleada, lamentó que en su intervención no ahondara "en lo que hay que hablar, de las soluciones y su puesta en marcha". "Las mejores disculpas son actuaciones rápidas y contundentes, y planificación", afirmó.

Ferrer echó de menos referencias concretas a las medidas que se van a adoptar ante problemas acuciantes como la presión asistencial a la que está sometida la Atención Primaria y los hospitales y la falta de personal. Criticó que ante el déficit de médicos especialistas se esté pensando en contratar a facultativos extranjeros que tengan el MIR, además de la "falta de organización y planificación de las plantillas". "No puede ser que después de tantos meses no estemos sabiendo hacer frente a la evolución de la pandemia. Algo se está haciendo un poquito tarde y mal, aunque tampoco se puede echar la culpa a solo un lado de la balanza", aseguró.

Así, apuntó que en este tiempo no se han solventado cuestiones como aumentar las líneas telefónicas de los centros de salud "que están saturadas" o llevar a cabo las pruebas PCR en espacios ajenos a estas instalaciones, contratar para ello a estudiantes que están preparando el MIR y así "liberar" a enfermeras tituladas. El discurso, concluyó, dibujó "una anatomía general de la Comunidad, pero no del drama actual".

Teresa Tolosana es la nueva presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza. Heraldo.es

Teresa Tolosana, presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza

"Es bueno que haya presupuesto, pero no se puede comprar personal"

La presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza, Teresa Tolosana, hizo una valoración de la intervención del presidente Lambán con sus pros y sus contras. Agradeció la "sensibilidad" que mostró al reiterar las disculpas por la falta de material y el reconocimiento "al esfuerzo llevado a cabo por los sanitarios".

En el aspecto positivo también mencionó que anunciara un presupuesto expansivo con 6.000 millones de techo de gasto y la llegada de más de mil millones del Fondo Europeo de Reeestructuración. No obstante, recordó que "no se puede comprar personal que hay que formar durante años y favorecer que se quede a trabajar en Aragón". "De momento, hay que reducir la excesiva burocratización que soportan los sanitarios y revisar y reorganizar la estructura de los hospitales", apuntó. Una tarea en la que, reivindicó, se debe contar en las mesas de decisión "con todos los profesionales", también la enfermería y personal de administración.

Tolosana criticó que aunque la Administración tenga su plan de contingencia, la "sensación" de los profesionales es que si la pandemia se complica todavía más "no tienen claro dónde van a tener que moverse y qué tareas asumirían". La presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza comentó que una intervención como la de ayer no es el lugar más adecuado para descender al detalle de todas las cuestiones, pero sí echó en falta "más concreción" en una cuestión sanitaria que marca el devenir de la Comunidad. En un discurso centrado en la covid, consideró positivo que Lambán se refiera a un tema como la transición ecológica porque "siempre es bueno mirar hacia delante y hacia el futuro".

José Antonio Pueyo, presidente de ECOS, a las puertas de un establecimiento cerrado. Guillermo Mestre

José Antonio Pueyo, presidente de la Federación de Empresarios del Comercio de Zaragoza

"Falta concreción y compromiso en las medidas de apoyo al sector"

El presidente de la Federación de Empresarios del Comercio y Servicios de Zaragoza (ECOS), JoséAntonio Pueyo, valoró positivamente que el jefe de Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, reconociera el esfuerzo de la sociedad civil, hiciera "constantes llamadas a la unidad" y que crea en el diálogo social para dejar atrás la actual crisis sanitaria y económica. Sin embargo, el representante de uno de los sectores más castigados por la pandemia criticó la falta de "concreción y compromiso" del dirigente socialista a la hora de anunciar y poner en marcha mecanismos específicos de ayuda y revitalización.

"¿En qué van a consistir las medidas de apoyo al comercio, al sector servicios y al turismo?", planteó Pueyo, que recordó que las restricciones sanitarias y la crisis económica derivada de la actual pandemia han propiciado una caída del consumo que está poniendo contra las cuerdas a miles de empresarios y autónomos aragoneses. Por ello, lamentó que Lambán no fuera ayer más allá en su discurso del debate del estado de la Comunidad. "Los propósitos de ampliar la fibra al 100% y la digitalización de los negocios no tienen plazos", advirtió, por lo que insistió en que "falta más concreción y más compromiso".

Por otro lado, "la burocracia administrativa, que ya era lenta en sus procesos, se ha convertido en más lenta todavía", señaló el representante del comercio zaragozano. A su juicio, "los expedientes del Inaga se atascan en el tiempo y nos consta que ahora este problema se da en muchas áreas como vivienda, industria y otros", apuntó. "No hay justificación para que empleos y proyectos en Aragón no se diligencien por la vía rápida", lamentó Pueyo.

Gustavo García, coordinador de Aragón de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales José Miguel Marco.

Gonzalo García, coordinador en Aragón de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales

"Es de muy poco gusto valorar la gestión y recurrir a cifras de fallecidos"

"Que el porcentaje de personas fallecidas en las residencias aragonesas sea inferior a la media nacional algo tendrá que ver con el esfuerzo realizado de manera conjunta por el personal de las propias residencias y los departamentos de Ciudadanía y de Sanidad". Esta frase del discurso del presidente Lambán al hablar sobre las actuaciones del Departamento de Ciudadanía generó malestar entre algunos profesionales.

"Es de muy poco gusto, muy poco elegante, valorar la gestión y recurrir a las cifras de fallecidos y más cuando los datos no son fiables. Que dejen en paz a los muertos, unos y otros", aseguró Gustavo García, el coordinador en Aragón de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En las residencias aragonesas han fallecido desde el inicio de la pandemia 994 usuarios de un total de 1.647 víctimas.

Más allá de esta apreciación, García refrendó a Lambán en sus explicaciones sobre los centros covid que se abrieron, una "medida pionera que evitó muchos fallecimientos y mucho sufrimiento". Mencionó que "se ha aprendido" y la gestión de los geriátricos ha mejorado "sensiblemente" en aspectos como la coordinación con los centros de salud, aunque lamentó que no se avance en alternativas como la hospitalización domiciliaria o en residencias.

Además, García tachó de "genérico" y "programático" el discurso. "Lo interesante es ver cómo se va a concretar ese presupuesto y la partida que se va destinar a la dependencia. Es lo mismo que cuando menciona el reto de corregir las desigualdades que va a generar la crisis sanitaria", dijo.