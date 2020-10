La residencia Santa Ana de Daroca registra 34 nuevos positivos entre usuarios y trabajadores

El brote de la residencia de mayores Santa Ana de Daroca, dependiente del patronato entre el Ayuntamiento y la Comarca ha registrado este viernes un total de 34 nuevos positivos por coronavirus: 30 entre usuarios y otros 4 entre trabajadoras, según han confirmado fuentes municipales a HERALDO. Así, y sumados a los ya notificados durante la semana pasada en estas instalaciones, un total de 33 residentes se encuentran contagiados.

Asimismo, en el otro geriátrico del municipio, la residencia Santo Tomás, el pasado sábado el Ayuntamiento comunicaba 51 positivos entre los mayores y otros 10 entre trabajadoras de ambos centros. Según explica el Consistorio, las bajas de personal se han ido cubriendo durante estos días y no hay falta de efectivos. "Quienes están contagiados tienen síntomas muy leves y en momentos puntuales. Es decir, tienen fiebre pero no muy alta y no durante todo el día", detallaba Álvaro Blasco, alcalde de la localidad.

Las últimas cifras comunicadas este viernes provienen de pruebas pendientes desde días anteriores. Por su parte, la semana pasada desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales explicaron a esta redacción que tanto esta consejería como Salud Pública estaban trabajando en ambos centros, realizando labores de sectorización de los edificios y ayudando en la aplicación del plan de contingencia.

Asimismo, bomberos de Diputación de Zaragoza han realizado labores de desinfección durante esta semana.

En el caso de la zona sanitaria de Daroca, que engloba varias localidades de la comarca, se han notificado esta jornada un total de 44 casos. Por lo que respecta a su hospital de referencia, el Ernest Lluch de Calatayud, su ocupación de casos covid o en estudio está en los 24 pacientes, cifra que se alcanzó también el lunes y que no se daba desde el 22 de abril.