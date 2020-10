Tiempo de recreo, espacio educativo para aprender

Tal vez existan pocos proyectos tan vigorosos y valientes en un colegio como el de transformar una inmensa y muda plancha de cemento y hormigón –el patio de su recreo, el de tantos y tantos recreos– en un espacio natural, creativo, de juego y aprendizaje, inclusivo y coeducativo. Y este fue el reto, el sueño, que –a propuesta de las familias– a punto está de convertirse en realidad y que asumió durante el curso 2017-18 el CEIP Odón de Buen de Zuera.

Niños y niñas han aportado su mirada a este ilusionante proyecto educativo CEIP Odón de Buen

El reto, el sueño –cuya primera fase estrenaran ya en enero– de toda una comunidad educativa, que crece de manera conjunta, y en el que se han implicado"hasta puntos insospechados" los alumnos, a través de su mirada, maestros, familias, monitoras de comedor, empresas de la zona y el propio Ayuntamiento de la localidad, que van de la mano, desde el minuto cero, en este fantástico proceso de transformación educativa del patio de recreo.

A punto de concluir la I fase, se trata de uno de los proyectos de patios escolares más potentes de la Comunidad aragonesa

Pero, ¿por qué es tan importante repensar, reflexionar sobre los patios escolares? "Si la sociedad, la propia educación, la tecnología, las familias... han cambiado tanto, ¿por qué los patios escolares se mantienen prácticamente igual que hace 90 años? ¿Por qué siguen siendo una placa de cemento?", responde, con más preguntas, Jorge Coloma, director del colegio.

La colocación de la geoescena está prevista para principios de diciembre. CEIP Odón de Buen

Relaciones más enriquecedoras

"Una placa de cemento para el deporte, bueno, para el fútbol, y con suerte algo de baloncesto", afirma Coloma, que incide en que las zonas centrales del patio –el 85%–, las ocupan, principalmente, los chicos y el fútbol, mientras que en las zonas periféricas se refugian chicos y chicas que charlan, leen, "chicos y chicas que no encuentran su lugar", porque «un chico que no juega a fútbol tiene problemas de socialización". Y, curiosamente, asegura, "cuando la pelota desaparece, el juego en el patio cambia: las actividades se diversifican, al igual que el tipo de relaciones y grupos que se establecen, que se convierten en mucho más ricos". "Queremos que todos nuestros alumnos –continúa– encuentren en el patio un espacio y una opción para desarrollarse, que ahora no tienen. Hay niños excluidos, para los que esa media hora diaria de recreo, que debería ser maravillosa, es un auténtico mal trago".

"Cuando la pelota desaparece, el juego en el patio cambia"

Sacar el aula al exterior

Por eso, el nuevo proyecto de patio educativo va a transformar el juego y las relaciones, "apostamos por un juego libre, creativo y espontáneo, que no dependa de un adulto, y por que mayores y pequeños –que ahora están en patios separados por edades– se relacionen, jueguen, se conozcan, convivan, la relación internivelar es fabulosa y enriquecedora. Además, nosotros insistimos mucho en la coeducación y los actuales patios de cemento, casi, casi, discriminan por género". Y hablan de sacar el aula al exterior, porque su nuevo patio de recreo se va a transformar en un "recurso educativo y pedagógico más". "El recreo, las sesiones de Educación Física, el tiempo de comedor… suman hasta un total de 525 horas anuales de utilización, que sitúan al patio escolar como uno de los espacios más utilizados a lo largo del curso. ¡Es innegable –exclama–, la necesidad de convertir este espacio en un espacio educativo más!". Un espacio concebido como un entorno natural, con árboles, plantas y al aire libre, «que ahora nos va a resultar fundamental para adaptarnos a estos tiempos de educar en pandemia".

Las familias han participado activamente en la concepción y diseño del nuevo patio. CEIP Odón de Buen

"Con 525 horas anuales, el patio escolar es uno de los espacios más utilizados durante el curso"

El proyecto –que concluirá el próximo curso– contempla, entre otras muchas cosas, un arenero con elementos de juego simbólico; zona de trepa pequeña y de juegos aéreos y de agua; así como una zona multisensorial. Un anfiteatro, donde se celebrarán las asambleas, que estará terminado para este mes de noviembre; un montículo con toboganes y rampas; y su propia geoescena: "un pequeño escenario –aclara Coloma–, un espacio de comunicación, para presentar proyectos, impartir la asignatura de drama… De repente, se nos abre un inmenso abanico de posibilidades".

La zona de juego de barcos está a punto de finalizar CEIP Odón de Buen

Un patio, un mar de ilusión

El patio entero rinde, además, homenaje al naturalista y fundador de la oceanografía española, al zufariense Odón de Buen y del Cos (1863-1945), que ya da nombre al centro. Por eso, el anfiteatro, con capacidad para 250 personas, tiene forma de pez, hay barcos, toboganes y rampas inspirados en las olas, juegos de agua... en definitiva: un verdadero mar de ilusión, que ha trascendido la propia comunidad educativa. "Queríamos que este proyecto tuviera el mayor impacto posible no solo dentro, sino también fuera, y contactamos con los centros de FP de Zuera, Villanueva de Gállego y Movera; ya estábamos en contacto con el CEE Gloria Fuertes de Andorra. Todos ellos –concluye Coloma–, en sus diferentes ramas –construcción, jardinería...–, aportan un extra muy valioso, que ha hecho que el proyecto crezca de manera inimaginable. Nos interesa mucho que nuestros alumnos conozcan otras alternativas de formación a la universidad; y que los alumnos de estos centros hagan sus prácticas en un proyecto real del que ellos han sido parte".