Sanidad estudia convertir el centro covid de Casetas en un hospital para ganar más plazas

El centro covid de Casetas, que hasta ahora acogía a pacientes positivos que por su estado no precisaban hospitalización, va camino de convertirse en un hospital a domicilio en el que se atendería a enfermos más graves. Es una de las opciones que baraja Sanidad para incrementar las camas, según confirmaron desde este Departamento, aunque también se están explorando "diferentes posibilidades" que por el momento no se han cerrado.

La presión sanitaria es elevada y en los hospitales había este miércoles ingresados 827 enfermos de coronavirus, de ellos 92 se encontraban en la uci (unidad de cuidados intensivos). Casetas dispone de 76 plazas, de las que el pasado martes estaban ocupadas 65. Su transformación supondría, explicaron fuentes sindicales, que los médicos que estuvieran fijos en las instalaciones se reforzarían con personal de otros dispositivos sanitarios.

Reactivan las bolsas de empleo

Por otra parte, el déficit de mano de obra en las residencias, especialmente en las zonas rurales, y el agravamiento de la situación epidemiológica de Aragón, con brotes en casi 60, ha llevado al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) a hacer un llamamiento para engrosar las bolsas de trabajo que tiene abiertas y dar cobertura a la demanda de profesionales que pueda producirse en los centros de mayores de la Comunidad.

El IASS cuenta con dos bolsas activas, una para las residencias dependientes del Instituto, con 609 inscritos, y otra para apoyar la contratación en los de iniciativa privada, 188. Aunque puede parecer un número suficiente, la administración reconoce las dificultades para cubrir la demanda, sobre todo en algunas zonas. Los interesados pueden enviar su currículum a https://www.aragon.es/-/instituto-aragones-de-servicios-sociales-14.

Según Joaquín Santos, gerente del IASS, se quiere contar con trabajadores suficientes ante la demanda que pueda producirse "dada la situación epidemiológica de contagio comunitario" en esta segunda oleada. Además de profesionales sanitarios, gerocultores y cuidadores, pueden precisarse otros puestos como limpiadores o cocineros. Santos hizo un llamamiento "a la máxima prudencia para evitar que el virus entre en los centros residenciales".

Pese a que en las bolsas hay todavía inscritos, el sector privado habla de un importante déficit de personal. "Es un grave problema, no encontramos gente para trabajar y si la hay, no con la formación adecuada", aseguró Santiago Cosculluela, responsable de un centro geriátrico en la capital oscense y presidente de Arade (Asociación Aragonesa para la Dependencia). "La última vez que fui a la oficina de empleo me dijeron que no encontraban a nadie en Huesca", afirmó.

Brote en El Burgo de Ebro

Precisamente este miércoles se conoció un brote en la residencia Los Manantiales de El Burgo de Ebro, con 17 positivos (13 ancianos de 44 y 4 trabajadores de 26). El primero se dio en una empleada el día 14 y el grueso se confirmó el lunes. "En 20 días se les ha hecho 4 pruebas y se les va a hacer un nuevo rastreo para comprobar si hay más casos. Hoy la UME va a desinfectar el centro por dentro; y por fuera el Ayuntamiento", señaló el alcalde, Vicente Royo. Pidió que los infectados sean trasladadas a un centro covid. "Son conscientes de lo que hay, pero me comunican que están saturados", declaró.

