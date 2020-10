Los pacientes hospitalizados por la covid en Aragón casi se duplican en solo dos semanas

La elevada cifra diaria de contagios se refleja en una creciente ocupación hospitalaria. El número de pacientes covid ingresados prácticamente se ha duplicado en poco más de dos semanas. La presión por coronavirus se traduce en que Aragón es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de camas ocupadas por enfermos de coronavirus, con el 44% de las 211 plazas de intensivos, casi la misma proporción de puestos uci que precisan los enfermos de otras patologías.

Desde el Día del Pilar, el número de positivos ha ido en aumento, pasando de 357 a los 1.210 registrados este miércoles. Un incremento de contagios que ha llegado también a los hospitales. Si el día 12 de octubre había 455 personas ingresadas –67 en uci–, este miércoles ya eran 827 –92 de ellas en intensivos–. Una evolución que, según coinciden las autoridades, profesionales y sindicatos, es difícil de sostener, por lo que apelan a la responsabilidad individual para evitar el colapso del sistema sanitario.

La situación que vive la Comunidad es "preocupante", a juicio de la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, que adelantó que por el momento no se contempla el confinamiento domiciliario los fines de semana, aunque no descartó ninguna medida. La DGA, dijo, trabaja para que "no se produzca saturación, planteando todas las alternativas" y la ocupación de las ucis por covid está todavía "lejos de las 166 camas que se alcanzaron en abril". Si la evolución epidemiológica se complicara más, la Comunidad podría disponer de la Feria de Zaragoza como hospital de campaña con 400 camas. Otro recurso es la carpa instalada en el aparcamiento del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, que se abrirá a principios de la próxima semana. El director médico del centro, Joaquín Costán, explicó que estas tiendas de campaña que el Ejército montó a mediados de agosto no funcionarán como triaje, sino para "atención médica de pacientes con baja complejidad o lo que se denomina ambulante y no infeccioso". Inicialmente, adelantó, la carpa se abrirá a comienzos de la próxima semana con personal de Urgencias. La idea es derivar allí aquellas patologías que no requieren un facultativo especialista. El Clínico, que también plantea reprogramar operaciones, atiende a 199 pacientes covid, distribuidos por cuatro plantas del centro. Para evitar la propagación del virus, los hospitales han comenzado a restringir las visitas, como en Barbastro. Desde la Consejería de Sanidad pusieron de manifiesto que más que en centros enteros se ha tomado esta medida en algunos servicios en momentos determinados.

Según el Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada en 14 días en Aragón es de 940 casos cada 100.000 habitantes. Según concretó la consejera de Presidencia, hasta este miércoles era de 795 en Zaragoza; 1.326 en Huesca; y 1.872 en Teruel: "Continúa al alza y no se prevé que disminuya". Se refirió también a Calatayud y Ejea que, con unas tasas de 484 y 423, "están experimentando subidas pero fuera del riesgo extremo", y a Tarazona y La Almunia (844 y 691), "donde la incidencia está descendiendo". La provincia de Teruel registra más infecciones esta semana. Tras varios días de descenso en los que el número de nuevos casos diarios estuvo por debajo del centenar, este miércoles se detectaron 155 positivos, frente a los 115 de la jornada anterior. La subida de la curva llega con la uci llena, pues este miércoles estuvieron ocupadas las 8 camas con que cuenta esta unidad y en los días anteriores solo quedaban una o dos plazas libres.

Evolución de ingresos por covid desde el día 12 de octubre. HERALDO

Sanidad ofrece incentivos para atraer a intensivistas a Teruel

Sanidad ha aumentado las ucis con 22 camas extra, y el Miguel Servet tiene disponibles nueve por si fuera preciso. El problema en esta segunda oleada, a diferencia de lo ocurrido en marzo, no es tanto la escasez de equipos técnicos sino de personal. La falta de especialistas obstaculiza la apertura de nuevas camas en hospitales como el de Teruel. Para solucionar esta carencia, la gerencia del Salud acaba de autorizar el desplazamiento voluntario de intensivistas a ucis de centros de difícil cobertura, mientras se mantenga la crisis.

Para ello, ofrece a los profesionales una serie de incentivos. El importe de la hora de guardia conllevará un incremento del 50% respecto a la ordinaria, pasando de 21,21 euros a 31,82 en un día laborable. En festivo se pagará la hora a 34,5 euros en lugar de 23 euros. Asimismo, percibirán alrededor de 79,43 euros por hora de viaje. La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, adelantó que la contratación "está en vías de solución de manera inmediata en hospitales donde hay necesidad" y reflexionó sobre la necesidad de que las facultades de Medicina aumenten las plazas para paliar las carencias.