Renfe anulará o cambiará los billetes a los viajeros afectados por las restricciones en Aragón

Esta medidas de postventa especiales no supondrán ningún coste para los clientes, a los que permitirá que si no tienen el viaje debidamente justificado o no deseen realizarlo puedan optar a la devolución íntegra del importe o cambiarlo para otra fecha.