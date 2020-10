La presión asistencial por la covid obliga a abrir 12 nuevas camas uci en tres hospitales

La elevada ocupación de pacientes covid en los hospitales aragoneses ha obligado a Sanidad a tener que habilitar 12 camas uci extra en tres hospitales, que se suman a las 10 que se pusieron ya en marcha la semana pasada en otros dos centros para poder dar respuesta a la evolución de la pandemia del coronavirus. La consejera Sira Repollés admitió hace unos días que, ante la falta de puestos de cuidados intensivos, la Comunidad podría contar con 25 más en cuestión de 24 horas.

La semana pasada se abrieron seis camas de intensivos en el Royo Villanova de Zaragoza –que se han instalado en la antigua capilla del hospital– y cuatro en el San Jorge de Huesca. Este lunes, según informaron desde la Consejería de Sanidad, se habilitaron 12 nuevas camas de uci que se podrían usar en el caso de que fuesen necesarias: seis en el Clínico, cuatro en Nuestra Señora de Gracia (Provincial) y dos en Barbastro.

Estas actuaciones están incluidas en los planes de contingencia de los hospitales, para adaptarse así a las necesidades asistenciales derivadas de la segunda oleada de la pandemia. En el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza comenzaron con la compleja tarea de trasladar ayer a pacientes no covid desde la uci a un espacio específico en la planta de Trauma. El hospital pasa a tener 40 camas de cuidados intensivos en varios espacios: tres unidades estarán reservadas a coronavirus, otra será para otras patologías y habrá una sala polivalente. Asimismo, el Miguel Servet tiene capacidad de abrir nueve camas durante esta semana si fuera preciso. El problema en esta fase de la crisis sanitaria no está tanto en el número de camas, respiradores o monitores, sino en la falta de personal. Los hospitales han formado a facultativos de otras especialidades, sobre todo anestesistas, y a enfermeros de otros servicios para que presten su apoyo a las unidades de cuidados intensivos.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, pidió este lunes a la consejera de Sanidad que traslade intensivistas desde otros hospitales al Obispo Polanco para que este centro pueda ampliar el número de camas de uci, limitado ahora a ocho por falta de especialistas. Según dijo, el decreto de estado de alarma dictado por el Gobierno central faculta a las comunidades para imponer las medidas necesarias de cara a una correcta asistencia sanitaria, por lo que "la DGA ya tiene las herramientas jurídicas para poder hacer traslados". Buj subrayó que estos días "van a ser necesarias más camas de uci" en Teruel y se mostró dispuesta a facilitar a los nuevos médicos que lleguen "alojamiento o transporte, si es que es lo que necesitan". Al parecer, Repollés contestó que se está trabajando en ello para intentar solventar el problema de Teruel. Por su parte, el jefe de la uci del Obispo Polanco, José María Montón, reiteró que no se podrán abrir más plazas de cuidados intensivos si no llegan refuerzos desde Zaragoza para poder cubrir todos los turnos de guardias. El facultativo insistió en que el apoyo de otros especialistas a la unidad, como anestesistas, neumólogos o médicos de urgencias, de poco servirá si no hay intensivistas para coordinar y tutelar todas las funciones. No obstante, el hospital Obispo Polanco diseña un plan de contingencia que permitirá ampliar hasta 15 el número de camas de uci si fuese necesario en los próximos días, según destacó la gerente de los sectores sanitarios de Teruel y Alcañiz, Perla Borao.

En Aragón, en la primera ola se ocuparon espacios de reanimación o del bloque quirúrgico como uci, y están disponibles 400 camas en la Feria de Zaragoza.

Más de 80 PCR al día en Alagón

La zona básica de salud de Alagón es la que más contagios ha notificado en las últimas 24 horas: 52. Desde el centro de salud, su coordinador, Andrés Ollero, trasladó ayer la carga de trabajo que soportan, ya que a la asistencia habitual, tanto presencial como telefónica, se suma el importante incremento del número de pruebas diagnósticas la última semana y el seguimiento de los positivos y estudio de contactos. De hecho, según confirmó la enfermera Silvia Millán, que se encarga de las labores de rastreo, con el apoyo esta última semana de dos compañeras, hacen más de 80 PCR al día, y están detectando una alta tasa de positividad, superior al 50%.

En estos momentos, en esta zona, que incluye once municipios y algunas pedanías y que tiene 16.000 cartillas sanitarias, hay 450 personas guardando cuarentena, bien por ser positivo o por ser contacto estrecho de un caso confirmado. La situación, coincidieron, podría continuar con estas cifras de positivos durante, al menos, la próxima semana.