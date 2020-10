Las multas por saltarse el confinamiento o el toque de queda serán de al menos 300 €

Saltarse el confinamiento perimetral de una ciudad o de toda la Comunidad será sancionado con al menos 300 euros en Aragón. Esta misma sanción será la que tengan que pagar quienes sean sorprendidos incumpliendo el toque de queda nocturno. El Gobierno de Aragón ha actualizado el catálogo de sanciones derivadas de la crisis sanitarias del coronavirus y ha fijado unos criterios comunes para estas nuevas infracciones.

El confinamiento perimetral de Zaragoza, Huesca y Teruel comenzó el pasado jueves, mientras que el de Aragón ha entrado en vigor este martes. Hasta ahora no había una sanción específica sobre los incumplimientos de estos cierres, por lo que para estos casos se remitía a la Ley de Salud Pública de Aragón, con sanciones de a partir de 100 euros. Durante el pasado fin de semana, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado impusieron más de 700 multas por saltarse los cierres perimetrales que ya entonces estaban en vigor, así como por incumplimientos del resto de medidas sanitarias (no llevar mascarilla, incumplir aforos, etc.).

La instrucción publicada este martes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) eleva la cuantía mínima hasta los 300 euros. “El incumplimiento de las medidas de confinamiento perimetral acordadas, así como de la limitación de circulación de personas en horario nocturno, se sancionará como infracción administrativa (...) y se propondrá sanción, como regla general, en cuantía mínima de 300 euros”, dice el texto del BOA.

El cierre perimetral de Aragón se prolongará como mínimo hasta el 9 de noviembre, e impide la entrada y salida de la Comunidad salvo causa justificada (asistencia a centros sanitarios o educativos, cumplimiento de obligaciones laborales, retorno al lugar de residencia, cuidado de personas…). Además, también están cerrados los accesos a las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel. Del mismo modo, el toque de queda impide salir a la calle entre las 23.00 y las 6.00, igualmente salvo causa justificada.

El resto de sanciones que incluye la instrucción que ha firmado este martes la consejera de Sanidad, Sira Repollés, son las ya conocidas: al menos 300 euros por no llevar mascarilla o hacer un uso inadecuado de ella (600 si es en un recinto cerrado o en grupos grandes), al menos 3.001 euros por saltarse el aislamiento en caso de ser positivo, al menos 3.001 por incumplir los aforos u horarios en establecimientos o actividades y al menos 300 euros por beber en la calle (600 en caso de botellones de grupos grandes).