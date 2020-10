El transporte urbano nocturno mantendrá de momento todas las líneas y frecuencias

La activación del estado de alarma quiere reducir al mínimo el número de personas que transiten por las calles de España en horario nocturno. En principio, de las 23.00 a las 6.00, a la espera de que el Gobierno aragonés concrete si adelanta o retrasa aquí este horario. Sin embargo, irremediablemente, habrá ciudadanos que por distintas circunstancias se verán obligados a incumplir el confinamiento. El BOE publicado este domingo deja claro cuáles son las nueve excepciones y cómo deberán justificarse. Pero todavía hay algunas incógnitas por resolver. Por ejemplo, si el transporte urbano seguirá funcionando con normalidad de madrugada.

Los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel se limitaron este domingo a confirmar que, de momento, no prevén afecciones significativas en el transporte público. Es decir, aquellos que tengan que coger un autobús o el tranvía de noche para desplazarse al trabajo, un hospital o cualquier otro lugar, en caso de urgencia, podrán seguir haciéndolo. "Habrá que esperar a conocer el detalle del decreto que ha anunciado Sánchez y, sobre todo, qué va a hacer el Gobierno de Aragón. A partir de ahí, se tomarán las decisiones que hagan falta para adaptar los servicios al decreto", indicaban desde el Consistorio zaragozano.

La capital aragonesa cuenta con 36 líneas diurnas, y algunas de las más populares, como la 21 o la 33, efectúan su primer recorrido antes de las 5.00 y el último, pasada la medianoche. Por ahora, todas las frecuencias están garantizadas. Las 7 líneas nocturnas de los fines de semana ya no funcionan desde el inicio de la pandemia. En el caso del tranvía, las primeras salidas en cada sentido están programadas a las 5, y las últimas, también las doce de la noche. "Hablamos de un servicio esencial y se mantuvieron los horarios incluso en el momento más duro de la pandemia", recuerdan desde Tranvías de Zaragoza.

En Huesca capital, en esta época del año solo funcionan tres líneas de bus urbano y ninguna tenía ya servicios entre las 23.00 y las 6.00. En el caso de Teruel, la situación es idéntica, con otras tres líneas fuera de este horario.

En cuanto a los problemas para conseguir un certificado que justifique el desplazamiento durante estas primeras horas de estado de alarma, el presidente de CEOE-Aragón, Ricardo Mur, era claro: "Los desplazamientos para ir a trabajar no van a suponer este lunes ningún problema ni para las grandes empresas ni para las pequeñas". De hecho, recordaba que con el confinamiento perimetral de las capitales ya se pedía justificación a los trabajadores. Desde Comisiones Obreras, el secretario general, Manuel Pina, corroboró que "Guardia Civil y Policía Local van a estar atentos sobre todo a movimientos no justificados, no al que se desplace por motivos laborales", dijo.