Seis matrimonios al día se disolvieron en Aragón en 2019, un 20% menos que en 2018

En Aragón se disolvieron seis matrimonios al día en 2019. Esa es la conclusión de la estadística de nulidades, separaciones y divorcios, presentada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística, referente al año 2019. Concretamente, se registraron 2.041 divorcios y 83 separaciones, o lo que es lo mismo un 20% menos que el ejercicio anterior cuando se produjeron 2.538 divorcios y 122 separaciones.

Unos datos, los de este último año, que posicionan a la Comunidad como la segunda zona de España donde menos matrimonios se rompen por cada 100.000 habitantes, tras la ciudad autónoma de Melilla.

“Nosotros tuvimos la misma actividad, pero sí que es cierto que la reforma de la ley de custodia compartida pudo provocar que hubiera ciudadanos y compañeros que decidiesen esperar un poco a ver si cambiaba el criterio de los juzgados”, anota Cristina Charlez, abogada y doctora especialista en Derecho de Familia y Civil. Y es que en abril de ese mismo año, según especifica la misma, entró en vigor esta reforma con la que se eliminaba la custodia compartida preferente.

“Es decir que, con el cambio, la custodia sería compartida o individual, según el interés de los menores”, explica Charlez. “Realmente ya era así, ya que a pesar de que esa palabra ‘preferencia’ daba mucha seguridad no siempre se concedían porque siempre se estudiaba cada caso. Simplemente, existía esa palabra”, concreta la misma. “Y esa incertidumbre que provocó, al no saber si iba a cambiar el criterio de los tribunales en Aragón, que no ha cambiado, quizás puede ser que fuese el causante del descenso de los divorcios”.

Y los datos avalan que el criterio no ha cambiado. Exactamente, en la Comunidad aragonesa de los 2.023 divorcios entre cónyuges de diferente sexo (que son los que se analizan detalladamente en la estadística), que se dieron en 2019, a 511 se les concedió la custodia compartida. En 2018, de los 2.511 que se produjeron se les dio a 620. Es decir, que en ambos ejercicios se concedió a alrededor del 25%.

Auge de los acuerdos de guarda y custodia

Pero si otro fenómeno está detrás de que esta estadística muestre que cada vez menos matrimonios se rompen, pues en el conjunto de España se redujeron un 4%, es el hecho de que cada vez hay menos bodas. “Es cada vez más común el encontrarse con parejas no casadas con hijos e hipotecas, que, por supuesto, también deben decidir sobre custodias y pensiones compensatorias”, indica esta doctora especialista en Derecho de Familia y Civil. “Al final se encuentran ante la misma situación, que si hubiesen contraído matrimonio”.

Concretamente, según los datos publicados por el Poder Judicial, estos acuerdos de guarda y custodia han crecido en la región aragonesa en el último año un 14,1%. Concretamente en Aragón 1.046 parejas no casadas decidieron sobre cómo repartirse la custodia de sus hijos. Un número que se ha triplicado en los últimos diez años, pues en 2009 se contabilizaron 320.

“Son muchas las personas que deben decidir sobre estas cuestiones y que no se han casado”, indica Charlez. “A esto también se une las modificaciones de medidas en cuanto a custodias o pensiones. De hecho, en estos últimos meses donde sí estamos notando además de sobre todo, como siempre coincidiendo con la vuelta de vacaciones, pero acuciado por el confinamiento, un aumento de los divorcios; también un auge de las modificaciones de medidas, debido a los cambios económicos o sociales que han podido sufrir los progenitores por la crisis sanitaria”.