Las llamadas por covid al 061 se triplican el último mes y se activa el nivel de alerta

Las llamadas que recibe a diario el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) del 061 Aragón relacionadas con la covid-19 son el reflejo de la evolución epidemiológica de la pandemia. Solo este mes de octubre se han triplicado los avisos y ya se ha superado durante varias jornadas consecutivas la barrera de las 1.000. Una tendencia que ha obligado al Salud a activar el nivel de alerta y a aumentar el número de puestos telefónicos para atender la creciente demanda.

El aumento de llamadas coincide con el incremento de contagios que ha registrado la Comunidad. A principios de mes, se registraba una media de 400 avisos diarios por covid, mientras que la central del 061 recibía el doble por el resto de patologías. Ahora, sin embargo, alcanzan las 1.400 solo por coronavirus, mientras se mantienen estables, y ligeramente al alza, el resto de consultas. Este importante volumen de llamadas ha hecho necesario avanzar a una nueva fase del plan de contingencia. El dato que hizo saltar las alarmas fue el registrado el pasado lunes, cuando se pasaron de las 742 llamadas del día anterior a las 1.351. "Estamos en un periodo complicado", reconoció la gerente del 061 Aragón, Amparo García Castelar: "Mantenemos una tendencia creciente y eso nos ha obligado a contratar más personal, entre telefonistas y teleoperadores, y a recurrir a médicos y enfermeros de todo el 061 porque tenemos muy ajustadas las plantillas y los recursos sanitarios son los que son". El servicio se encuentra ya "entre las fase 1 y 2", puesto que solo ha reforzado de momento el CCU-covid con doce puestos telefónicos más sobre los 12 específicos (en la planta primera), más otro del 061, que mantiene 23 en la planta 2: "Si aumentan las movilizaciones, que están en niveles habituales, aumentaremos los recursos móviles, como tenemos previsto". Algo que aún no ha ocurrido.

"En el estado de alarma se pusieron 30 puestos y se contrató a estudiantes de último curso de Medicina y Enfermería, lo que permitió abrir un ‘call center’", relató. En los momentos más críticos de la pandemia el volumen de llamadas diarias se situó en cerca de 4.000. "Superaron la capacidad máxima, y aprendimos rápidamente que teníamos que desdoblar los recursos porque si no la incorporación de todas esas llamadas nos superaban de tal manera que bloqueaban el resto de la patología", recordó. Desde el 22 de mayo, los avisos por coronavirus se mantuvieron por debajo de las 300, hasta que en torno al 12 de julio volvieron a aumentar. Una vez superado ese rebrote, se estabilizaron, pero en septiembre fue necesario ya desdoblar el centro coordinador, para derivar las llamadas procedentes del covid y que no interfieran con el resto. El aumento de consultas coincide con una mayor incidencia del virus en la Comunidad: "Nos convertimos en el radar de lo que está pasando con la pandemia". La plantilla se ha incrementado a fecha del viernes en 28 médicos, 50 enfermeros, 38 conductores, 31 telefonistas y 11 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE).

"Hasta hace unos días había meseta alta pero estable, pero ahora la curva está en proceso ascendente. Nos están pidiendo solo tres cosas: distancia social, mascarilla e higiene. No es tanto para poder hacer una vida normal, ya no hablo de nueva normalidad. Se nos está muriendo mucha gente, y no nos lo podemos permitir. Y para eso necesitamos la ayuda de todos", indicó.

Cerca de 4.000 pruebas a alumnos en centros escolares

Equipos del 061 Aragón se desplazan desde el inicio del curso a los colegios de Zaragoza y provincia –excepto de tres comarcas– para hacer los test a los compañeros de niños que ha dado positivo. Hasta el momento, según concretó la gerente de este servicio, Amparo García, el 061 ha recogido 3.631 muestras para la prueba PCR, a los que ahora se suman también 306 test de antígenos. Este nuevo procedimiento, que se lleva a cabo desde hace unos días en la Comunidad aragonesa, permite conocer el resultado en menos de 20 minutos. “Si tenemos pacientes con sintomatología, lo más rápido es hacer los test antigénicos, o en aquellos espacios donde la prevalencia esperada no sea alta. Están dando muy buen resultado”, dijo.

Desde el principio de la pandemia, el 061 ha recogido 37.337 pruebas diagnósticas, entre residencias, personal esencial o mutualistas. Personal de este servicio acude también a espacios que Salud Pública establece como un cúster que “suponga un exceso de trabajo en los centros de salud cuando hay un volumen importante de toma de muestras”.